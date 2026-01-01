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  • Альтернативная фотография продукта
  • Monitor Монитор USB-C
    Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

MonitorМонитор USB-C

27E1N3300A/00

Простые подключения с USB-C

Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Отличный вариант для профессионалов, предпочитающих портативность.

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Простые подключения с USB-C

  • Серия 3000

  • 68,6 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Подключайте ноутбук с помощью одного кабеля USB-C

Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.

Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

Технология AMD FreeSync™ для сглаженного игрового процесса

Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика MRPT 1 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.

  3. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

  4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  5. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

  6. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

  7. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  8. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  9. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  10. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  11. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  12. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.