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27E1N3300A/00
Простые подключения с USB-C
Этот многофункциональный монитор Philips подключается через USB-C для конфигурации без лишних проводов. Смотрите видео высокого разрешения, передавайте данные и заряжайте ноутбук — все это с подключением всего одним кабелем. Отличный вариант для профессионалов, предпочитающих портативность.
Серия 3000
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Этот дисплей Philips оснащен разъемом USB Type-C для подачи питания. С интеллектуальным и гибким управлением питанием вы сможете напрямую заряжать совместимое устройство. Тонкий двусторонний интерфейс USB-C обеспечивает подключение посредством одного кабеля. Вы можете просматривать видео высокого разрешения и передавать данные со сверхвысокой скоростью, одновременно с этим заряжая совместимое устройство.
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
MPRT (время отклика движущегося изображения) — это более понятный способ описания времени отклика, который напрямую соотносится с длительностью отображения эффекта размытия перед тем, как изображения становятся четкими. Игровой монитор Philips с MRPT 1 мс эффективно устраняет размытие изображения и обеспечивает резкую картинку для более захватывающего игрового процесса. Лучший выбор для увлекательных динамичных игр.
Отзывы
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход HDMI.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
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Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.