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  • Monitor Монитор Quad HD
    Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Monitor Монитор Quad HD
    Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы
  • Создан для точной работы

MonitorМонитор Quad HD

27E2N2500/00

Создан для точной работы
Этот монитор предлагает функции, которые обеспечат его максимально точную работу. Разрешение Quad HD, частота обновления 120 Гц и показатель MPRT 1 мс помогут вам насладиться максимально четкой и полной деталей картинкой.
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Создан для точной работы

  • серия 2000

  • 68,6 см (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      2. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      3. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      4. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

      5. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.