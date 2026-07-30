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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 см (27")
2560 x 1440 (QHD)
Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.
Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.
В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.
Награды
Отзывы
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Цветность дисплея: 10 бит только в режиме QHD при 120 Гц
Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
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Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.