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  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Quad HD
    Яркие эмоции в играх
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  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Quad HD
    Яркие эмоции в играх
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх
  • Яркие эмоции в играх

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 награда

Яркие эмоции в играх
Этот игровой монитор Philips обеспечивает кристально чистое изображение для плавного игрового процесса. FreeSync, высокая частота обновления 170 Гц и поддержка HDR создают превосходные ощущения реалистичности. А тонкие рамки и Ultra Wide-Color обеспечивают эффект погружения.
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Яркие эмоции в играх

  • Evnia 5000

  • 68,5 см (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

Технология цветопередачи IPS Nano расширяет цветовое пространство для насыщенных изображений

Дисплей Nano IPS понравится тем, кому нужна точная цветопередача и широкий угол обзора без цветового сдвига — для работы с графикой, игр или рабочих задач. Насыщенный красный, богатый зеленый и глубокий синий. Ultra Wide-Color с технологией цветопередачи IPS Nano использует улучшенные KSF наночастицы фосфора для поглощения лишнего света с экрана и улучшения цветопередачи. Реалистичные цвета. Наши дисплеи обеспечивают цветовое пространство до 98 % от DCI-P3, которое в Обществе инженеров кино и телевидения считается эталонным за кинематографичное качество изображения.

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

AMD FreeSync™ Premium; плавный игровой процесс

Для геймеров не должно существовать выбора между низкой частотой обновления и малой производительностью в играх. AMD FreeSync™ Premium создает плавный игровой процесс при максимальной нагрузке. Играйте без компромиссов — высокая частота обновления, компенсация низкой частоты кадров и низкая задержка обновления придадут вам необходимую уверенность.

Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.

Технические характеристики

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Награды

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      Примечания

      1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

      2. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.

      3. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      5. Режим MPRT предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном MRPT настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      6. MRPT — режим, оптимизированный для игр. Активация MRPT может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      7. Цветность дисплея: 10 бит только в режиме QHD при 120 Гц

      8. Цветовой охват DCI-P3 на основе CIE1976

      9. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

      10. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      11. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

      12. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

      13. Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      14. Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      15. Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®

      16. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.