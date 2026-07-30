Сертифицировано на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для плавного игрового процесса с низкой задержкой

В полных событий играх с высокой частотой обновления без оптимальной графической синхронизации возможен эффект "разрыва" экрана. Этот монитор Philips сертифицирован на совместимость с NVIDIA® G-SYNC® для устранения эффекта "разрыва", а также синхронизации частоты обновления монитора с выводом видеокарты для более плавного игрового процесса. Сцены в игре отрисовываются мгновенно, объекты выглядят более четкими, а игровой процесс становится более плавным, чтобы вы могли оценить превосходное качество визуализации и быть на шаг впереди своих соперников.