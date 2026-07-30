КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор Full HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор Full HD

27M2N3200S/01

Новые горизонты гейминга
Этот монитор позволит быстрее реагировать на происходящее в игре благодаря частоте обновления 180 Гц. Высококачественная картинка HDR и разрешение Full HD гарантируют превосходные впечатления от игрового процесса.
Посмотреть все преимущества

Новые горизонты гейминга

  • Evnia 3000

  • 68,5 см (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Частота обновления 180 Гц обеспечивает плавный и четкий видеоряд

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика 0,5 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

Панель Fast IPS: для динамичных игр и четкой картинки

Панель Fast IPS: для динамичных игр и четкой картинки

Эта функция создана для активного игрового процесса. Она не только устраняет эффект размытия движения в играх, но также прекрасно работает при выборе высоких значений частоты кадров для гарантированно качественных и четких изображений.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.

      2. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.

      5. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.

      6. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

      7. Охват Adobe RGB DCI-P основан на цветовом пространстве CIE1976

      8. Это очень экологичный монитор: ножки подставки на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.

      9. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.