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27M2N3200S/01
Evnia 3000
68,5 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
Эта функция создана для активного игрового процесса. Она не только устраняет эффект размытия движения в играх, но также прекрасно работает при выборе высоких значений частоты кадров для гарантированно качественных и четких изображений.
Отзывы
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Охват Adobe RGB DCI-P основан на цветовом пространстве CIE1976
Это очень экологичный монитор: ножки подставки на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.