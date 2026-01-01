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27M2N3200S/01
Новые горизонты гейминга
Этот монитор позволит быстрее реагировать на происходящее в игре благодаря частоте обновления 180 Гц. Высококачественная картинка HDR и разрешение Full HD гарантируют превосходные впечатления от игрового процесса.
Evnia 3000
68,5 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей обеспечивает частоту обновления 180 кадров в секунду, что гораздо выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 180 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Эта функция создана для активного игрового процесса. Она не только устраняет эффект размытия движения в играх, но также прекрасно работает при выборе высоких значений частоты кадров для гарантированно качественных и четких изображений.
Отзывы
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Охват Adobe RGB DCI-P основан на цветовом пространстве CIE1976
Это очень экологичный монитор: ножки подставки на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.
Монитор может выглядеть иначе, чем на изображениях с описанием функций.