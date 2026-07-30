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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
Отзывы
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса
Это чрезвычайно экологичный монитор: его основание содержит до 85 % бывшего в употреблении переработанного пластика.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.