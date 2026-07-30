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27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Для самых ярких и динамичных игр Philips Evnia предлагает частоту обновления 260 Гц с функцией оверклока, которая обеспечит невероятно плавный игровой процесс без задержек. Вы точно ощутите разницу в интенсивных играх, таких как FPS и гонки, где чувство скорости и графика действительно поразят вас. Невероятно глубокое погружение в игровой процесс.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Дисплей Philips с показателем времени отклика Smart MBR 0,3 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
Награды
Отзывы
Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
Цветность: глубина цвета 10 бит достигается при подключении через DP и 200 Гц с разрешением QHD
Функция оверклока повышает базовую частоту обновления, однако ее использование связано с некоторыми рисками. Если картинка на экране кажется неправильной после перезагрузки, выключите опцию оверклока в экранном меню монитора.
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса
Это очень экологичный монитор: ножки подставки и держатель для наушников на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.
Stark Shadow Boost невозможно активировать, если включен режим низкой задержки ввода.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.