КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Quad HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Игровой монитор Quad HD
    Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга
  • Новые горизонты гейминга

Evnia Fast IPS Gaming monitorИгровой монитор Quad HD

27M2N3501PA/00

2 награды

Новые горизонты гейминга
Этот 27-дюймовый монитор Fast IPS позволит вам наслаждаться графикой игр в полном объеме. Благодаря частоте обновления 260 Гц с функцией оверклока и показателю Smart MBR 0,3 мс вы получите четкую картинку и высокое качество игрового процесса.
Посмотреть все преимущества

Новые горизонты гейминга

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Сверхвысокая частота обновления 260 Гц для игрового процесса без задержек

Сверхвысокая частота обновления 260 Гц для игрового процесса без задержек

Для самых ярких и динамичных игр Philips Evnia предлагает частоту обновления 260 Гц с функцией оверклока, которая обеспечит невероятно плавный игровой процесс без задержек. Вы точно ощутите разницу в интенсивных играх, таких как FPS и гонки, где чувство скорости и графика действительно поразят вас. Невероятно глубокое погружение в игровой процесс.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Малое время отклика 0,3 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Малое время отклика 0,3 мс для четких изображений и плавного игрового процесса

Дисплей Philips с показателем времени отклика Smart MBR 0,3 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Максимальное разрешение доступно только при передаче сигнала через видеовход DP.

      2. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      3. Время отклика соответствует значению SmartResponse

      4. Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.

      5. Цветность: глубина цвета 10 бит достигается при подключении через DP и 200 Гц с разрешением QHD

      6. Функция оверклока повышает базовую частоту обновления, однако ее использование связано с некоторыми рисками. Если картинка на экране кажется неправильной после перезагрузки, выключите опцию оверклока в экранном меню монитора.

      7. Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости

      8. Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса

      9. Это очень экологичный монитор: ножки подставки и держатель для наушников на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.

      10. Stark Shadow Boost невозможно активировать, если включен режим низкой задержки ввода.

      11. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.

      12. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.