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27M2N3800A/00
Evnia 3000
68,5 см (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Откройте для себя самое лучшее с режимом двойного разрешения. Легко переключайтесь между 3840x2160 при 160 Гц и 1920x1080 при 320 Гц для чрезвычайно плавного игрового процесса. От захватывающей дух картинки до динамичного экшна — этот монитор мгновенно адаптируется под ваши потребности.
Превзойдите оппонентов в динамичных соревновательных играх с этим монитором Philips Evnia. Он создан для геймеров, которые хотят получить сверхплавную картинку без задержки, и предлагает частоту обновления 320 Гц, что значительно выше, чем у обычных дисплеев. Забудьте о прерывистом воспроизведении, из-за которого враги появлялись на экране слишком резко. С этим высокопроизводительным дисплеем вы увидите все самое важное максимально плавно, благодаря чему сможете оставаться на высоте и точнее стрелять в шутерах.
Дисплей Philips Evnia с показателем времени отклика Smart MBR 0,5 мс фактически устраняет эффект размытия и смазывания, обеспечивая высокую четкость изображений для оптимального игрового процесса. Динамичные сцены и переходы будут выглядеть максимально плавно. Лучший выбор для игр, где этот показатель действительно важен.
4.3
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Petr185
23/04/2026
Україна
Насыщеность цветов и малые засветы + -15 процентов
Монитор 5 из 5.То что люди писали ниже это за модель либо Philips 27M2N3200S либо Philips 27M2N3200A потому что на фото присмотритесь индикатор питания белый то не от этой модели!А так монитор да медленее чем 180 герц за то он по картинке раза в 1,5 лучше сочнее и насыщенее пусть и 144 герца можно за пару дней и привыкнуть.Вспомните многие вообще с 60 герц начинали играть и не один год.Очень рекомендую.Жаль фото не грузится но поверьте засвет маленький днем не увидите справа снизу вверх примерно сантиметра 3 в длину .
Плюсы
Сочность цветовой гаммы и отличный контраст скорость матрицы 144герц очень малые засветы днем правктически не видно если не присмотреться
Минусы
очень маленькие засветы и 144 герц нет кабеля DP коробка хлипкая не удобная для переноски и распаковки-упаковки монитора по сравнению с мониторами высшей герцовки там все как положено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Gaming monitor 27M2N3200NF Игровой монитор Full HD
Date of Use 2025-09-02
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Gaming monitor 27M2N3200NF Игровой монитор Full HD
Date of Use 2025-09-02
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Плюсы
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.
Охват Adobe RGB и DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC на основании CIE1976.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Режим Smart MBR предназначен для регулировки яркости и устранения размытия, поэтому при включенном Smart MBR настройка яркости невозможна. Для устранения размытия LED-подсветка будет мерцать с частотой обновления экрана, что может привести к значительному изменению уровня яркости.
Smart MBR — режим, оптимизированный для игр. Активация Smart MBR может привести к заметному мерцанию экрана. Рекомендуется отключать этот режим, когда дисплей не используется для игрового процесса.
Обратите внимание, что функция низкой задержки включена постоянно и не может быть отключена.
Это очень экологичный монитор: ножки подставки и держатель для наушников на 35 % состоят из переработанного пластика, а корпус монитора на 85 % состоит из бывшего в употреблении переработанного пластика.
Интерфейс с поддержкой NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
Обязательно обновите драйвер NVIDIA® G-SYNC® до последней версии; больше информации см. на веб-сайте NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Убедитесь, что ваша видеокарта поддерживает NVIDIA® G-SYNC®.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.