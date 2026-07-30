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27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3 см)
2560 x 1440 (Quad HD)
Будьте готовы к динамичной игре с частотой обновления 360 Гц и высокой четкостью изображения, которая приятно удивит вас. Быстрее поражайте цели в шутерах и оцените превосходную четкость: игры будут выглядеть невероятно красиво, пока вы проходите уровни и наслаждаетесь игровыми мирами.
Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Награды
Отзывы
Время отклика аналогично SmartResponse. Измерение по 1 горизонтальной линии.
Охват DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC и Adobe RGB на основании CIE1976.
Активных пикселей: 2560 (Г) x 1440 (В). Общее число пикселей: 2576 (Г) x 1456 (В); дополнительные пиксели по краям, пространство для сдвига пикселей.
Процент излучения дисплеем световых волн 415–455 нм должен составлять не более 50 % от всего излучения в диапазоне 400–500 нм.
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Это чрезвычайно экологичный монитор: основание на 35 % изготовлено из переработанного пластика.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.