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  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор QD OLED
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  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Evnia Gaming Monitor Игровой монитор QD OLED
    Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации
  • Игры и инновации

Evnia Gaming MonitorИгровой монитор QD OLED

27M2N8500/01

2 награды

Игры и инновации
Этот монитор предназначен для самых динамичных игр. Частота обновления 360 Гц, панель QD OLED и сертификация DisplayHDR TrueBlack 400 обеспечивают сочетание исключительной скорости и превосходного качества изображения.
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Игры и инновации

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 см)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Частота обновления 360 Гц для сверхбыстрого и плавного игрового процесса.

Частота обновления 360 Гц для сверхбыстрого и плавного игрового процесса.

Будьте готовы к динамичной игре с частотой обновления 360 Гц и высокой четкостью изображения, которая приятно удивит вас. Быстрее поражайте цели в шутерах и оцените превосходную четкость: игры будут выглядеть невероятно красиво, пока вы проходите уровни и наслаждаетесь игровыми мирами.

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Низкая задержка ввода сокращает время задержки сигнала между устройствами и монитором

Задержка ввода — это время, которое проходит между выполнением действия на подключенных устройствах и выведением результата на экран. Низкая задержка ввода сокращает временной интервал между вводом команды на ваших устройствах и принятием сигнала монитором, значительно облегчая прохождение видеоигр с высокими требованиями к отзывчивости и времени реагирования, что особенно важно для тех, кто играет в динамичные и быстрые видеоигры.

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

Технические характеристики

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Награды

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      Примечания

      1. Время отклика аналогично SmartResponse. Измерение по 1 горизонтальной линии.

      2. Охват DCI-P3 на основании CIE1976,охват sRGB на основании CIE1931, охват NTSC и Adobe RGB на основании CIE1976.

      3. Активных пикселей: 2560 (Г) x 1440 (В). Общее число пикселей: 2576 (Г) x 1456 (В); дополнительные пиксели по краям, пространство для сдвига пикселей.

      4. Процент излучения дисплеем световых волн 415–455 нм должен составлять не более 50 % от всего излучения в диапазоне 400–500 нм.

      5. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

      6. Это чрезвычайно экологичный монитор: основание на 35 % изготовлено из переработанного пластика.

      7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

      8. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.