Используйте уникальные дисплеи Public LED для более эффективного привлечения аудитории. Демонстрируйте иммерсивный контент благодаря простому подключению и регулируемому радиусу изгиба для наиболее ярких ощущений от просмотра.
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Светодиодный дисплей
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Philips Public LED 5000
Яркие визуальные впечатления
28"
Direct View LED
Обеспечивает кристально чистое отображение и точную цветопередачу.
Обеспечивает кристально чистое отображение и точную цветопередачу. Оцените плавную картинку с высокой частотой обновления.
Однородность яркости превышает 97 %.
Погрузитесь в невероятный контент с показателем однородности яркости свыше 97 %.
Яркие визуальные впечатления.
Откройте для себя яркие визуальные впечатления с широким цветовым пространством для еще более реалистичных изображений.
Превосходная контрастность
Оцените исключительную четкость картинки с коэффициентом контрастности >=3000:1.
Более низкое потребление электроэнергии
Разработка технологий для устойчивого развития бизнеса посредством встроенных функций энергосбережения.
Легкий, для настенного или подвесного крепления
Помимо широкого спектра дополнительных интерфейсов подключения и кронштейнов для настенного крепления Philips Public LED серии 5000 также поддерживает и фиксированное подвесное крепление.
Обслуживание с передней панели
Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.
Создавайте безрамочные видеостены
Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.
Встроенная система укладки кабелей
Дисплеи Philips Public LED серии 5000 поставляются со встроенной системой укладки кабелей для оптимального кабель-менеджмента. Шкафы благодаря особой конструкции подключаются шлейфом для подачи питания и передачи данных через уникальный модуль подключения плат напрямую PPDS, в результате чего конфигурация выглядит более продуманной, а установка производится быстрее.
Изображение/дисплей
Формат изображения
1:1
Равномерность яркости
>=97 %
Калибровка (яркость/цвет)
Поддерживается
Диапазон цветовых температур
4000~9500 K (программное управление)
Цветовая температура по умолчанию
6500±500 K
Коэфф. контрастности (типич.)
>=3000:1
Угол просмотра (по горизонтали)
150
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
150
градусов
Улучшение изображения
Дисплей с широким цветовым пространством
Ориентация
Ландшафтный
Частота кадров (Гц)
50 и 60
Частота обновления (Гц)
До 3840 Гц
Шаг пикселя для трех раздельных модулей
1,9 мм, 2,5 мм и 3,9 мм
Комфорт
Простая установка
Направляющие штифты
Небольшой вес
Механизм блокировки корпуса
Сквозной канал питания
- Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
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