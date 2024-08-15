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    • Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000 Philips Public LED 5000
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      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      28HDL5000PP/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Philips Public LED 5000

      Используйте уникальные дисплеи Public LED для более эффективного привлечения аудитории. Демонстрируйте иммерсивный контент благодаря простому подключению и регулируемому радиусу изгиба для наиболее ярких ощущений от просмотра.

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      Signage Solutions Светодиодный дисплей

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Светодиодный дисплей

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      Philips Public LED 5000

      Яркие визуальные впечатления

      • 28"
      • Direct View LED

      Обеспечивает кристально чистое отображение и точную цветопередачу.

      Обеспечивает кристально чистое отображение и точную цветопередачу. Оцените плавную картинку с высокой частотой обновления.

      Однородность яркости превышает 97 %.

      Погрузитесь в невероятный контент с показателем однородности яркости свыше 97 %.

      Яркие визуальные впечатления.

      Откройте для себя яркие визуальные впечатления с широким цветовым пространством для еще более реалистичных изображений.

      Превосходная контрастность

      Оцените исключительную четкость картинки с коэффициентом контрастности >=3000:1.

      Более низкое потребление электроэнергии

      Разработка технологий для устойчивого развития бизнеса посредством встроенных функций энергосбережения.

      Легкий, для настенного или подвесного крепления

      Помимо широкого спектра дополнительных интерфейсов подключения и кронштейнов для настенного крепления Philips Public LED серии 5000 также поддерживает и фиксированное подвесное крепление.

      Обслуживание с передней панели

      Электронные компоненты легко осмотреть и заменить при обслуживании. Модули можно без труда извлечь из устройства с помощью специального инструмента.

      Создавайте безрамочные видеостены

      Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

      Встроенная система укладки кабелей

      Дисплеи Philips Public LED серии 5000 поставляются со встроенной системой укладки кабелей для оптимального кабель-менеджмента. Шкафы благодаря особой конструкции подключаются шлейфом для подачи питания и передачи данных через уникальный модуль подключения плат напрямую PPDS, в результате чего конфигурация выглядит более продуманной, а установка производится быстрее.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        1:1
        Равномерность яркости
        >=97 %
        Калибровка (яркость/цвет)
        Поддерживается
        Диапазон цветовых температур
        4000~9500 K (программное управление)
        Цветовая температура по умолчанию
        6500±500 K
        Коэфф. контрастности (типич.)
        >=3000:1
        Угол просмотра (по горизонтали)
        150  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        150  градусов
        Улучшение изображения
        Дисплей с широким цветовым пространством
        Ориентация
        Ландшафтный
        Частота кадров (Гц)
        50 и 60
        Частота обновления (Гц)
        До 3840 Гц
        Шаг пикселя для трех раздельных модулей
        1,9 мм, 2,5 мм и 3,9 мм

      • Комфорт

        Простая установка
        • Направляющие штифты
        • Небольшой вес
        • Механизм блокировки корпуса
        Сквозной канал питания
        - Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
        Сквозной канал управления сигналами
        RJ45

      • Питание

        Входное напряжение
        100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        -20~45  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -20~50  °C
        Срок службы светодиодов
        Уточняется
        Относительная влажность (во время работы)
        10~80 %
        Относительная влажность (во время хранения)
        10~85 %

      • Корпус

        Площадь экрана (м2)
        0,25
        Размер корпуса (мм)
        500x500x40
        Штекер передачи данных
        RJ45
        Штекер питания
        Вход/выход (C14/C13)
        Производитель карты приема
        Novastar
        Вес (кг)
        6,3
        Диагональ корпуса (дюймов)
        27,84
        Материалы корпуса
        Литой алюминий

      • Аксессуары

        LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
        1 шт.
        Краткое руководство
        1 шт.

      • Прочее

        Гарантия
        2 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • RoHS
        • EAC
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • FCC SDOC, часть 15, класс A

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