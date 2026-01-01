КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
    Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
    Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Gaming MonitorДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

326M6VJRMB/00

Насладитесь моментом

Дисплей 4K UHD Momentum с Ambiglow обеспечивает новый уровень погружения. Быстрые движения выглядят идеальными благодаря технологии Adaptive-Sync и малой задержке ввода. DisplayHDR 600 обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения, которая позволит вам ощутить себя в эпицентре событий.

Посмотреть все преимущества

Насладитесь моментом

  • Momentum

  • 32 (диагональ 80 см/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

DisplayHDR 600 для идеального визуального восприятия

DisplayHDR 600 для идеального визуального восприятия

Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 600 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 600 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 600 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  2. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

  3. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  4. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  5. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

  6. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.