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326M6VJRMB/00
Насладитесь моментом
Дисплей 4K UHD Momentum с Ambiglow обеспечивает новый уровень погружения. Быстрые движения выглядят идеальными благодаря технологии Adaptive-Sync и малой задержке ввода. DisplayHDR 600 обеспечивает потрясающую четкость и яркость изображения, которая позволит вам ощутить себя в эпицентре событий.
Momentum
32 (диагональ 80 см/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Этот монитор, получивший сертификат DisplayHDR 600 от VESA, задает качественно новый уровень изображения. В отличие от других мониторов HDR монитор стандарта DisplayHDR 600 гарантирует потрясающую яркость, контрастность и превосходную цветопередачу. Благодаря технологии затемнения и высокой яркости до 600 нит изображение буквально оживает: невероятно глубокие оттенки черного придают изображению глубину и реалистичность. А с расширенным диапазоном новых насыщенных цветов происходящее на экране безраздельно завладеет вашим вниманием и эмоциями.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
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Время отклика соответствует значению SmartResponse
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.