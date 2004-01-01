Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Профессиональный ЖК-телевизор

    32HFL4373D/10
    • Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
      -{discount-value}

      Профессиональный ЖК-телевизор

      32HFL4373D/10

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный ЖК-телевизор

      Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

      С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Профессиональный ЖК-телевизор

        Профессиональный ЖК-телевизор

        - {discount-value}

        Итого:

        Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования

        Гостиничный ЖК-телевизор Philips

        • 32" PrimeSuite
        • ЖК
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Theme TV для простого поиска каналов

        Theme TV для простого поиска каналов

        Theme TV оснащен интеллектуальным пользовательским интерфейсом, благодаря которому гости могут осуществлять поиск каналов, новостей и информации об отеле в гостевом меню без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Мгновенное копирование исходных настроек обеспечивает быструю установку

        Использование функции мгновенного копирования исходных настроек поможет сэкономить 3—5 минут при настройке каждого телевизора. Автоматическое чтение и копирование файлов с USB-носителя на телевизор выполняется без использования меню телевизора. Мгновенное копирование исходных настроек позволяет существенно сократить время установки и дополнительные расходы.

        VSecure для защиты цифрового контента в гостиницах

        Трансляция контента стандарта HD в общественных местах требует тщательной защиты данных. Компания Philips разработала универсальное решение для защиты контента HD в отелях. VSecure обеспечивает защиту контента HD, VTrack — особым образом маркирует копируемый контент HD.

        Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

        Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений

        Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

        Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          81  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          32  дюйма
          Формат изображения
          Широкий экран
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          400  кд/м²
          Время отклика (типич.)
          6  мс
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Активное управление
          • Улучшение цвета
          • Улучшение цветовых переходов
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Прогрессивное сканирование
          • Настройка четкости
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Автокоррекция телесного оттенка
          • Динамическое повышение контрастности
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          • Pixel Plus HD
          Динамическая контрастность экрана
          50 000:1
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Цвет корпуса
          Передняя панель черного цвета с глянцевой черной отделкой

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 50, 60 Гц
          • 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Количество предустановок
          999
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система SECAM B/G
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Цифровое ТВ
          • DVB-T MPEG4
          • DVB-C MPEG4

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 5 Вт
          Звуковая система
          Nicam Stereo
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Incredible Surround
          • Функция Smart Sound

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество разъемов SCART
          1
          Количество разъемов HDMI
          4
          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • RGB
          • Вход CVBS
          Фронтальные/боковые подключения
          • Порт USB 2.0
          • HDMI v1.3
          HDMI 1
          HDMI v1.3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Выход S/PDIF (коаксиальный)
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • Общий интерфейс CI+
          Расширенные возможности подключения
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART
          • Интерфейс Serial Xpress
          • USB2.0

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Точная настройка
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          • Название программы
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Индикатор сообщений
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Совместимость с панелью подключения
          • Vsecure
          • Функция MyChoice
          • Функция SmartInstall
          • ThemeTV
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          • Таймер отключения
          • Регулируемая яркость
          • Встроенные жидкокристаллические часы
          • Будильник
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Тип пульта ДУ
          22AV1104A/10 (RC6)
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновляемое ПО
          • Обновление ПО через USB
          • Обновление встроенной программы через РЧ
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB

        • Здравоохранение

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения
          • MP3
          • Фотографии в формате JPEG
          • Файлы демонстрации слайдов (.alb)
          Форматы воспроизведения видео
          H264/MPEG-4 AVC

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление (в обычном режиме)
          70  Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          795,6  мм
          Высота устройства
          508,4  мм
          Глубина устройства
          93  мм
          Ширина (с подставкой)
          795,6  мм
          Высота с подставкой
          557,6  мм
          Глубина с подставкой
          221,4  мм
          Ширина коробки
          1000  мм
          Высота коробки
          610  мм
          Глубина коробки
          160  мм
          Вес продукта
          8,35  кг
          Вес изделия с подставкой
          10  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 x 200 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.