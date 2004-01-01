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- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
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Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный ТВ для основного или интерактивного использования
С этим энергоэффективным гостиничным ЖК-телевизором вы насладитесь всеми преимуществами интерактивного телевидения и качественными гостиничными возможностями. Просто подключите телевизор к любой системе на ваш выбор и наслаждайтесь великолепным качеством просмотра и энергоэффективностью.
Профессиональный ЖК-телевизор
Итого:
Theme TV оснащен интеллектуальным пользовательским интерфейсом, благодаря которому гости могут осуществлять поиск каналов, новостей и информации об отеле в гостевом меню без необходимости использования интерактивной системы развлечений.
Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.
Использование функции мгновенного копирования исходных настроек поможет сэкономить 3—5 минут при настройке каждого телевизора. Автоматическое чтение и копирование файлов с USB-носителя на телевизор выполняется без использования меню телевизора. Мгновенное копирование исходных настроек позволяет существенно сократить время установки и дополнительные расходы.
Трансляция контента стандарта HD в общественных местах требует тщательной защиты данных. Компания Philips разработала универсальное решение для защиты контента HD в отелях. VSecure обеспечивает защиту контента HD, VTrack — особым образом маркирует копируемый контент HD.
Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Функции управления
Здравоохранение
Мультимедийные приложения
Питание
Экохарактеристики
Размеры
Аксессуары
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