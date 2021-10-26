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Больше не доступен

4500 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

32PHS4503/12

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный LED TV

Телевизор Philips 4500 превосходит любые ожидания благодаря высокому разрешению и приемлемой цене. Простой и элегантный дизайн станет отличным дополнением любого интерьера.

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с технологией Pixel Plus HD

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 80 см (32")

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

USB для воспроизведения мультимедийного контента

USB для воспроизведения мультимедийного контента

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

Тонкая, изящная подставка рождает ощущение невесомости

Новая эргономичная подставка в отличие от традиционных позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Телевизор просто класс!

Пользуемся более 2 лет. Брали для стариков. Пульт простой понятный. Цвет, звук все "на высоте". С флешки читает . Т2 работает отлично на комнатной антэне.

Плюсы

Качество, интерфейс

Минусы

Не обнаружила.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий светодиодный LED TV

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий светодиодный LED TV

Дата пользования 2019-10-26

29/06/2021

Україна

Україна

Отличный телевизор.

Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-06-29

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-06-29

10/04/2019

Україна

Україна

Невероятное качество

Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.