Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
32PHS4503/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Телевизор Philips 4500 превосходит любые ожидания благодаря высокому разрешению и приемлемой цене. Простой и элегантный дизайн станет отличным дополнением любого интерьера.
80 см (32")
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.
Новая эргономичная подставка в отличие от традиционных позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Leha
26/10/2021
Україна
Телевизор просто класс!
Пользуемся более 2 лет. Брали для стариков. Пульт простой понятный. Цвет, звук все "на высоте". С флешки читает . Т2 работает отлично на комнатной антэне.
Плюсы
Качество, интерфейс
Минусы
Не обнаружила.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий светодиодный LED TV
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий светодиодный LED TV
Дата пользования 2019-10-26
Dzuba60
29/06/2021
Україна
Отличный телевизор.
Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-06-29
Yanatyan
10/04/2019
Україна
Невероятное качество
Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.