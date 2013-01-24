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    Гостиничные телевизоры

    40HFL3011T/12
    Общая оценка / 5
    • Вашим гостям понравится Вашим гостям понравится Вашим гостям понравится
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      Гостиничные телевизоры

      40HFL3011T/12
      Общая оценка / 5

      Вашим гостям понравится

      Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Вашим гостям понравится

      Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля. Узнать обо всех преимуществах

      Вашим гостям понравится

      Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гостиничные телевизоры

      Вашим гостям понравится

      Предоставьте своим гостям точную информацию в качестве Full HD с возможностью показа интерактивных фирменных страниц отеля. Узнать обо всех преимуществах

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        Гостиничные телевизоры

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        интеллектуальный гостиничный телевизор

        • 40" EasySuite
        • Full-HD
        • DVB-T2/T/C HEVC
        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control: простое обслуживание телевизора

        CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

        Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений

        Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Показывайте то, что нравится и когда хотите

        Показывайте что угодно и когда угодно благодаря встроенной системе планирования. Запланируйте до 7 различных программ любого содержания для показа каждый день или в определенные дни (например, в выходные).

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          102  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          40  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          280  кд/м²
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Улучшение изображения
          • Pixel Plus HD
          • Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц

        • Аудио

          Выходная мощность
          16 (2 x 8)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Выход на АС для ванной комнаты
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Характеристики звука
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Dolby MS10

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговое телевидение
          PAL
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          USB 1
          Порт USB 2.0
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          Аудиовход DVI
          Мини-разъем
          А/В вход
          CVBS и YPbPr
          Компонентный
          YPbPr + RCA (левый/правый)
          Внешнее управление
          RJ-48
          Выход на АС для ванной комнаты
          Мини-разъем

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          HDMI 3
          HDMI 2.0 с HDCP 2.2
          USB 2
          USB 3.0
          Выход для наушников
          Мини-разъем

        • Расширенные возможности подключения

          HDMI
          DVI (все порты)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление звуком системы
          RJ48
          • ИК-вход/выход
          • Интерфейс Serial Xpress

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          • MHEG
          • Телетекст
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          • Формат изображения
          • Независимая регулировка громкости
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          SmartInfo
          • Браузер с HTML5
          • Интерактивные шаблоны
          • Слайд-шоу
          CMND&Control
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          • Изменение настроек в офлайн-режиме
          • Дистанционное управление по RF
          • CMND&Create
          Символика
          • SmartInfo
          • Приветственный логотип
          Получение дохода
          Функция MyChoice
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          • По USB/RF
          Таймер
          • Система планирования (7 программ)
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          • Звуки будильника
          Часы
          • Часы в режиме ожидания
          • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
          • Экранные часы
          • Внешний модуль часов (дополнительно)
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Списки по темам
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          Интерактивные DRM
          VSecure
          Управление
          • Блокировка автообновления каналов
          • Протокол Serial Xpress
          • JSON API for TV Control-JAPIT
          Регулятор мощности
          Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          Настройка экрана запуска
          • Канал
          • Функция
          • Стиль изображения
          • Формат изображения
          • Стиль звука
          • Громкость
          • Язык меню
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Индикация заряда батареи
          • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          • Многофункциональный пульт ДУ
          • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Двойная изоляция, класс II
          • Огнестойкий материал

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          USB
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • WMV
          • HEVC
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA
          • TXT
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 60 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Настольная подставка
          • 2 батареи типа AAA
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Пульт ДУ 22AV1503A/12
          Дополнительный
          • Внешний модуль часов 22AV1120C/00
          • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A/12

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          46  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          68  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Таймер автоматического выключения
          Температура окружающей среды
          0 °C - 40 °C

        • Размеры

          Ширина устройства
          918  мм
          Высота устройства
          532  мм
          Глубина устройства
          64/77  мм
          Ширина с подставкой
          918  мм
          Высота с подставкой
          597  мм
          Глубина с подставкой
          222  мм
          Вес продукта
          7,6  кг
          Вес изделия с подставкой
          9,5  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • M4
          • 200 x 200 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Гарантийный талон
        • Шнур питания
        • Настольная подставка

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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