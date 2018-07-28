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Больше не доступен

4000 seriesТонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

40PFT4200/12

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный Full HD LED TV серии 4200 от Philips с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.

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С технологией Digital Crystal Clear

Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD

  • 102 см (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

100 Гц PMR для четких динамичных сцен

100 Гц PMR для четких динамичных сцен

Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2018

Україна

Україна

телевізор працює чудово, продукт якісний

телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.