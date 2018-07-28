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Больше не доступен
40PFT4200/12
Тонкий светодиодный LED-телевизор Full HD
Идеальный телевизор на все времена. Тонкий светодиодный Full HD LED TV серии 4200 от Philips с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает четкое изображение и чистый звук. Он оснащен всеми необходимыми функциями, позволяющими наслаждаться просмотром телевизора в домашних условиях, в том числе удобными дополнительными портами USB и HDMI.
102 см (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Показатель Perfect Motion Rate сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки видео для улучшения качества каждого кадра изображения. Максимальная четкость изображения и плавная передача динамичных сцен при просмотре спортивных передач или боевиков, а также во время игры.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, ТВ-приставкой или домашним кинотеатром.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.