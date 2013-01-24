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    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    41BDL7224L/00
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      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      41BDL7224L/00

      Новый уровень воображения

      Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      Новый уровень воображения

      Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

      Новый уровень воображения

      Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Светодиодный дисплей

      Новый уровень воображения

      Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

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        Светодиодный дисплей

        Светодиодный дисплей

        Итого:

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        LED-дисплей любой формы и размера

        • 41''
        • Direct View LED

        Формирует конструкцию любой формы с углами и изгибами

        LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).

        Philips Active Health Monitoring

        Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.

        Заводская калибровка

        Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.

        Динамическое соединение панелей

        Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.

        Опциональная рамка со скошенными углами для изогнутых конфигураций

        Создавайте безрамочные дисплеи любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных LED-панелей Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте дисплеи уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий. С новой серией Philips 7000 создание угловых и изогнутых конфигураций стало проще.

        Превосходное подключение для идеальных изображений

        Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными решениями для кабелей, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к дисплеям последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

        Динамическое энергосбережение

        Профессиональные LED-дисплеи Philips оснащены высокоэффективными светодиодами, которые проходят тщательное тестирование на энергоэффективность и экономичность. Более того, современные технологии делают возможным динамическое энергосбережение дисплея.

        Конформное покрытие и защита оболочки

        Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.

        Высокая яркость: 1200 нит / макс. 1600 нит

        Огнезащитная конструкция замедляет распространение пламени в случае пожара и обеспечивает структурную безопасность LED-панели. Протестировано и сертифицировано согласно стандарту ЕС B1 DIN4102, стандарту Великобритании (BS476-7) и стандарту США UL94.

        Доступны в 3 вариантах

        Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.

        • Изображение/дисплей

          Цветовая температура по умолчанию
          6500±500 K
          Диапазон цветовых температур
          4000~9500 K (программное управление)
          Угол просмотра (по горизонтали)
          160  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          160  градусов
          Калибровка (яркость/цвет)
          Поддерживается
          Частота обновления (Гц)
          2100~3900 (14 бит: 3900 Гц)
          Частота кадров (Гц)
          50 и 60
          Формат изображения
          4:1
          Улучшение изображения
          Дисплей с широким цветовым пространством
          Ориентация
          Ландшафтный
          Использование
          24/7, в помещении
          Равномерность яркости
          >=97 %
          Яркость до калибровки
          1200 нит*
          Яркость после калибровки
          850 нит
          Коэфф. контрастности (типич.)
          >=3000:1*
          * Примечание
          Согласно стандарту IDMS.

        • Комфорт

          Сквозной канал управления сигналами
          RJ45
          Простая установка
          • Направляющие штифты
          • Небольшой вес
          Сквозной канал питания
          Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов, макс. 10 А

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          -20~45  °C
          Диапазон температур (хранение)
          -20~50  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          10~80 %
          Относительная влажность (во время хранения)
          10~85 % 

        • Питание

          Входное напряжение
          100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
          Макс. энергопотребление (Вт)
          < 150
          Типич. энергопотребление (Вт)
          <35
          Энергопотребление с выключенным экраном (Вт)
          <11

        • Прочее

          Гарантия
          2 г
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • EN55032
          • EN55035
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • RoHS
          • FCC SDOC, часть 15, класс A
          Сертификация огнезащиты
          • BS 476 Part7:1997
          • UL94
          • DIN4102-1
          Однородное покрытие
          плата концентратора, задний LED-модуль

        • Корпус

          Размер корпуса (мм)
          1000x250x40
          Угол установки (градусов)
          90
          Диагональ корпуса (дюймов)
          40,6"
          Габариты корпуса (Ш x В)
          416x104
          Вес (кг)
          5,89
          Пикселей на экране (точек)
          43,264
          Площадь экрана (м2)
          0,25
          Штекер питания
          3-контактный разъем (C14 вход, C13 выход)
          Штекер передачи данных
          RJ45
          Материалы корпуса
          Литой алюминий
          Количество карт приема
          1 шт.
          Тип карт приема
          A5S/A5S plus
          Производитель карты приема
          NovaStar

        • Модуль

          Тип светодиода
          SMD 1515 с медными контактами
          Тип пикселя
          1R1G1B
          Срок службы светодиода (ч)
          100 000 ч
          Шаг пикселя (мм)
          2,4
          Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
          104x104
          Размер модуля (ШxВ, в мм)
          249,9*249,9

        • Аксессуары

          Кабель питания
          2 шт.
          LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
          2 шт.
          Краткое руководство
          1 шт.

        • Информация об упаковке

          Размер упаковки (мм)
          1354x392x221
          Вес брутто (кг)
          9,15

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