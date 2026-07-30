Philips Active Health Monitoring

Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.