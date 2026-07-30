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Больше не доступен
41BDL7224L/00
41''
Direct View LED
LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).
Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.
Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.
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