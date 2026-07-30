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Больше не доступен

Signage SolutionsСветодиодный дисплей

41BDL7539L/00

Новый уровень воображения
Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.
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LED-дисплей любой формы и размера

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  • 41''

  • Direct View LED

Доступны в 3 вариантах

Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.

Конформное покрытие и защита оболочки

Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.

Динамическое соединение панелей

Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.

Технические характеристики

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