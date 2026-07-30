Динамическое соединение панелей

Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.