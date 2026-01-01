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Xenon WhiteVision gen2Ксеноновая лампа для фар головного освещения

42403WHV2C1

Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

Автомобильные лампы Philips Xenon WhiteVision второго поколения обладают насыщенным белым светом, который более ярко и равномерно освещает дорогу. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.

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Яркий, более белый свет повышает концентрацию внимания водителя

Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

  • Тип лампы: D3S

  • 42 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к свету других светодиодных ламп автомобиля

Лампы головного освещения Philips Xenon WhiteVision второго поколения — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision второго поколения идеально подходят для головного освещения.

Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

Благодаря цветовой температуре до 5000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту. Вместо того чтобы постоянно всматриваться вдаль, вы можете наслаждаться безопасной и захватывающей поездкой. С автомобильным освещением Philips вы больше не будете ограничены в возможностях при вождении в темноте.

Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.

Технические характеристики

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