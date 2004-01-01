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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    42HFL3017D/10
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      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      42HFL3017D/10

      Произведите впечатление на гостей

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      Произведите впечатление на гостей

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Произведите впечатление на гостей

      Этот тонкий энергоэффективный светодиодный ТВ удивит вас превосходным качеством изображения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        благодаря великолепной светодиодной технологии

        • 42" EasySuite+
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

        Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

        В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

        Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          42  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Цвет корпуса
          Глянцевый черный корпус
          Дисплей
          LED Full HD

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Цифровое ТВ
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          • DVB-T MPEG4*

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт (2 x 10 Вт)
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Clear Sound
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Общий интерфейс CI+
          • Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • ИК-выход
          Количество А/В подключений
          1
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          2
          Возможности HDMI
          Канал возврата аудиосигнала

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Управление на боковой панели
          • Графический интерфейс пользователя
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Функция MyChoice
          • ThemeTV Lite
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          Режим Smart Text (1000 стр.)
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • 4:3
          • Расширение формата 14:9
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Увеличение субтитров
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Тип пульта ДУ
          22AV1108A (RC6)
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновление встроенного ПО
          • Обновление встроенного ПО через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Часы
          Таймер отключения
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB

        • Здравоохранение

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • WMV9/VC1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5 °C – 35 °C
          Потребление электроэнергии в год
          91  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          62  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим Эко
          • Отключение изображения (для радио)

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          977,2  мм
          Высота устройства
          589  мм
          Глубина устройства
          42,9  мм
          Ширина (с подставкой)
          977,2  мм
          Высота с подставкой
          628,7  мм
          Глубина с подставкой
          210  мм
          Ширина коробки
          1205  мм
          Высота коробки
          702  мм
          Глубина коробки
          160  мм
          Вес продукта
          12,9  кг
          Вес изделия с подставкой
          15,3  кг
          Вес, включая упаковку
          18,7  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 400 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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