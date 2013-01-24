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Signage Solutions Дисплей D-Line

43BDL4050D/00
Общая оценка / 5
  • В поисках инноваций В поисках инноваций В поисках инноваций
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    Signage Solutions Дисплей D-Line

    43BDL4050D/00

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента.

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    В поисках инноваций

    Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android — это новый этап развития решений для рекламного контента.

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      В поисках инноваций

      на базе ОС Android

      • 43"
      • На базе ОС Android
      • 450 кд/м²
      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      SmartPower для экономии электроэнергии

      SmartPower для экономии электроэнергии

      Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control

      CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.

      Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

      Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create

      Разрабатывайте и создавайте яркий контент с помощью эффективного инструмента CMND & Create. Интерфейс Drag and Drop, загруженные шаблоны и встроенные виджеты позволяют создавать впечатляющий контент, который привлечет внимание ваших клиентов. Поддержка портретного и альбомного режимов.

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме, потоковой передачи контента в режиме "Картинка-в-картинке" (PiP) или подключите дисплей к Интернету по сети WiFi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Более широкие возможности подключения благодаря встроенному интерфейсу mPCIe.

      Благодаря встроенному интерфейсу PCI можно подключать модуль Wi-Fi, Bluetooth или 4G LTE для еще более удобного использования дисплея. Улучшена межмашинная коммуникация: пользователи могут выполнять различные настройки, например добавлять характеристики и источники сигнала.

      Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков

      Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42,5  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108,0  см
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,4902 x 0,4902 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        • Прогрессивное сканирование

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (через DVI)
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (через DVI-D)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Управление внешними АС (аудиовыход)
        Другие подключения
        • mPCIe
        • micro SD
        • micro USB
        • Выход питания USB (5 В, 2 А)
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 480i, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        965,2  миллиметра
        Высота устройства
        558,8  миллиметра
        Глубина устройства
        45,72  миллиметра
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,8  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        38,0  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        22,0  (дюймы)
        Ширина рамки
        9,5 мм (сверху/слева/справа), 15,6 мм (снизу)
        Вес изделия (фунты)
        23,59  фунта
        Вес продукта
        10,70  кг
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
          Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
          Портретный режим (24/7)
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • RS232
        • Один провод (HDMI-CEC)
        • HDMI (один провод)
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,4 Вт
        Электропитание
        100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Потребление (EPA 6.0)
        52  Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        59  Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        Подставка
        BM05922 (дополнительно)
        Дополнительные аксессуары
        Комплект для калибровки цвета (CCK4601)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • M4A
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • MP4
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Испанский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Итальянский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Арабский
        • Японский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • EnergyStar 7.0
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • BSMI
        • CB
        • J-Moss
        • PSE
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Процессор Quad Core Cortex A9, 1,8 ГГц
        GPU
        ARM Mali400 Quad Core, 533 МГц
        Память
        2 ГБ DDR3
        Хранение
        16 Гб EMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4601)

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