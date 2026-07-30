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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей D-Line

43BDL4050D/00

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Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.
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Интеллектуальный и высокопроизводительный дисплей 24:7.

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  • 43"

  • На базе ОС Android

  • 450 кд/м²

Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

Технические характеристики

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