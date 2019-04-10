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Больше не доступен
43HFL5011T/12
43" MediaSuite
на базе ОС Android™
Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.
Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.
Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
1korol
10/04/2019
Україна
Якісний телевізор
Дуже красивий та стильний телевізор. А головне, якісний. Картинка насищена і чітка, дивитися приємно очам. Легкий и простий в управлінні, зрозуміле меню. Ціна невисока.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Koddima
01/04/2019
Україна
4к супер
4 года использования и он работает без проблем вот что значит качество
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів
Van4ik
01/04/2019
Україна
Це найкращий на ринку тв за доступною ціною
Стильний дизайн! легке управління. низька ціна на відміну від інших відомих брендів!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів
Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.