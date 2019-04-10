КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Инновационные решения
  • Инновационные решения
  • Инновационные решения
  • Инновационные решения

Больше не доступен

Профессиональные ТВ

43HFL5011T/12

5
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Инновационные решения
Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!
Посмотреть все преимущества

на базе ОС Android™

Инновационные решения

  • 43" MediaSuite

  • на базе ОС Android™

Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц

Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Якісний телевізор

Дуже красивий та стильний телевізор. А головне, якісний. Картинка насищена і чітка, дивитися приємно очам. Легкий и простий в управлінні, зрозуміле меню. Ціна невисока.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

01/04/2019

Україна

Україна

4к супер

4 года использования и он работает без проблем вот что значит качество

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 40HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 40 дюймів

01/04/2019

Україна

Україна

Це найкращий на ринку тв за доступною ціною

Стильний дизайн! легке управління. низька ціна на відміну від інших відомих брендів!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Philips Телевізор для готелів 55HFL5011T MediaSuite на базі Android™, 55 дюймів

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.

      3. Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства

      4. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.