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Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД
Итого:
Специалисты Philips изобрели технологию HD Natural Motion для устранения дрожания движения, видимого при просмотре кинофильмов. Отмеченный наградами алгоритм оценивает уровень движения и корректирует дрожание как в прямом эфире, так и в записи (например, на DVD или Blu-ray). Плавное воспроизведение и непревзойденная четкость поднимают впечатления от просмотра на новый уровень.
В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg, слушать музыку в формате mp3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку.
Технология Pixel Plus HD — это уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Дефекты и помехи с любых источников, от мультимедийных материалов до телевещания со стандартным разрешением, а также в сжатом сигнале HD, определяются и минимизируются, что гарантирует чистоту и четкость изображения.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Мультимедийные приложения
Комфорт
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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