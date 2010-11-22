Full HD TV с Pixel Plus HD для четкости отображения деталей

Технология Pixel Plus HD — это уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Дефекты и помехи с любых источников, от мультимедийных материалов до телевещания со стандартным разрешением, а также в сжатом сигнале HD, определяются и минимизируются, что гарантирует чистоту и четкость изображения.