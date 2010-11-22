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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    46HFL4382D/10
    Общая оценка / 5
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      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      46HFL4382D/10
      Общая оценка / 5

      Примите участие в действии!

      Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Примите участие в действии!

      Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

      Примите участие в действии!

      Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

      Примите участие в действии!

      Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество светодиодного изображения и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

        Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

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        Примите участие в действии!

        благодаря качественному светодиодному изображению

        • 117 см (46") Signature
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        HD Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов Full HD

        HD Natural Motion для плавной передачи движения при просмотре фильмов Full HD

        Специалисты Philips изобрели технологию HD Natural Motion для устранения дрожания движения, видимого при просмотре кинофильмов. Отмеченный наградами алгоритм оценивает уровень движения и корректирует дрожание как в прямом эфире, так и в записи (например, на DVD или Blu-ray). Плавное воспроизведение и непревзойденная четкость поднимают впечатления от просмотра на новый уровень.

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого

        USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого

        С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg, слушать музыку в формате mp3, а также просматривать видеофайлы с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть содержимое мультимедиа с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии, видеофайлы и прослушивать музыку.

        Full HD TV с Pixel Plus HD для четкости отображения деталей

        Технология Pixel Plus HD — это уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей изображения, живого цвета и плавного, естественного движения при стандартном ТВ-сигнале, сигнале высокой четкости и при использовании мультимедийных источников. Дефекты и помехи с любых источников, от мультимедийных материалов до телевещания со стандартным разрешением, а также в сжатом сигнале HD, определяются и минимизируются, что гарантирует чистоту и четкость изображения.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Ограничение громкости

        Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        Программируемое включение канала

        Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

        Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

        Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          Широкий экран
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          46  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          117  см
          Яркость
          450  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Функция Active Control + световой датчик
          • Улучшение цвета
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Подавление шума 2D/3D
          • Динамическое повышение контрастности
          • Pixel Plus HD
          • 100Hz Clear LCD
          • Обработка 1080p 24/25/30 Гц
          • Обработка 1080p 50/60 Гц
          • HD Natural Motion
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          2  мс
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Пиковое отношение яркости
          65  %
          Улучшение экрана
          Антибликовое покрытие экрана

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • Система PAL I
          • Система PAL B/G
          • Система PAL D/K
          • Система SECAM B/G
          • Система SECAM D/K
          • SECAM L/L'
          • DVB COFDM 2K/8K
          Цифровое ТВ
          • Наземное DVB *
          • DVB-C MPEG4
          • DVB-T MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          Устройство памяти USB

        • Комфорт

          Защита от детей
          Блок. от детей и ограничение на просмотр
          Легкость установки
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Сортировка
          Удобство использования
          • Smart Picture
          • Функция Smart Sound
          Часы
          Таймер отключения
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Немасштабированное (разрешение 1080p точка в точку)
          • Автоформатирование
          Мультимедиа
          USB с автопрерыванием
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Телетекст
          1200-страничный гипертекст
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ
          Звуковая система
          • Моно
          • Стерео
          • Nicam Stereo

        • Подключения

          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          Фронтальные/боковые подключения
          • USB
          • HDMI v1.3
          1-й внешний разъем Scart
          • Аудиоразъем: левый/правый
          • RGB
          HDMI 2
          HDMI v1.3
          Другие подключения
          Выход для наушников
          2-й внешний разъем
          • Аудиовход — левый/правый
          • Вход YPbPr

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В~; 50-60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,15 Вт
          Энергопотребление (в обычном режиме)
          109  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          &lt; 0,01
          Потребление электроэнергии в год
          159,14  кВт/ч
          Наличие свинца
          Да*

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Настольная подставка на шарнире
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный талон
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Размеры

          Глубина коробки
          198  миллиметра
          Вес продукта
          17,9  кг
          Ширина устройства
          1122  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1122  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          300 x 300 мм
          Высота коробки
          773  миллиметра
          Ширина коробки
          1349  миллиметра
          Высота устройства
          685  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          26,4  кг
          Глубина устройства
          87  миллиметра
          Высота с подставкой
          731  миллиметра
          Глубина с подставкой
          268  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          21.3  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийный талон

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            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
            • Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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