Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.