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558M1RY/00
Новые впечатления от игры на консолях
Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.
Momentum
139,7 см (55")
3840 x 2160 (4K UHD)
Шесть звуковых режимов для оптимальной игры, просмотра или прослушивания. Спорт и гонки: создайте эффект присутствия при игре в гоночные или спортивные симуляторы. RPG и приключения: погрузитесь в объемное и атмосферное звучание. Шутеры и экшн: оцените энергичный и мощный звук для максимального реализма. Просмотр фильмов: наслаждайтесь саундтреком и просматривайте фильмы с полным погружением. Музыка: режим True Sound от Bowers & Wilkins обеспечит воспроизведение с передачей всех нюансов звучания. Пользовательский: настраивайте параметры в меню эквалайзера под свои особые предпочтения.
Идеальному звуку ничего не должно препятствовать. Саундбар на этом дисплее Philips имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и не задерживает ни единой детали, обеспечивая идеальное звучание.
Подсветка Ambiglow — это новые впечатления от просмотра. Инновационная технология Ambiglow улучшает изображение, создавая световой ореол на мониторе. Быстрый процессор анализирует входящий контент и постоянно адаптирует цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Прекрасно дополняет фильмы, спортивные трансляции и игры. Philips Ambiglow — принципиально новый уникальный уровень просмотра и погружения в происходящее на экране.
Отзывы
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
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Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.