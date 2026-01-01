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  • Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Gaming Monitor Дисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow
    Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта

Gaming MonitorДисплей 4K HDR с подсветкой Ambiglow

558M1RY/00

Новые впечатления от игры на консолях

Этот дисплей Momentum оснащен акустической системой от легендарного производителя Bowers & Wilkins, что позволяет использовать его с современными консолями. Погружайтесь в игры и фильмы с этим большим и стильным дисплеем. Получайте сильные впечатления от игрового процесса благодаря оптимальному звучанию и качественному изображению.

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Новые впечатления от игры на консолях

  • Momentum

  • 139,7 см (55")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Встроенный сабвуфер, среднечастотный и высокочастотный динамики для качественного звучания

Шесть звуковых режимов для оптимальной игры, просмотра или прослушивания. Спорт и гонки: создайте эффект присутствия при игре в гоночные или спортивные симуляторы. RPG и приключения: погрузитесь в объемное и атмосферное звучание. Шутеры и экшн: оцените энергичный и мощный звук для максимального реализма. Просмотр фильмов: наслаждайтесь саундтреком и просматривайте фильмы с полным погружением. Музыка: режим True Sound от Bowers & Wilkins обеспечит воспроизведение с передачей всех нюансов звучания. Пользовательский: настраивайте параметры в меню эквалайзера под свои особые предпочтения.

Динамик покрыт премиальной тканью от Kvadrat

Идеальному звуку ничего не должно препятствовать. Саундбар на этом дисплее Philips имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и не задерживает ни единой детали, обеспечивая идеальное звучание.

Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

Световой ореол Ambiglow делает впечатления ярче

Подсветка Ambiglow — это новые впечатления от просмотра. Инновационная технология Ambiglow улучшает изображение, создавая световой ореол на мониторе. Быстрый процессор анализирует входящий контент и постоянно адаптирует цвет и яркость излучаемого света в соответствии с изображением. Прекрасно дополняет фильмы, спортивные трансляции и игры. Philips Ambiglow — принципиально новый уникальный уровень просмотра и погружения в происходящее на экране.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  2. Для наилучших результатов убедитесь, что видеокарта поддерживает отображение с максимальным разрешением и частотой обновления, доступными для этого дисплея Philips.

  3. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

  4. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  5. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

  7. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.