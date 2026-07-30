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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей H-Line

55BDL3002H/00

Привлекайте аудиторию
Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
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Высококонтрастный дисплей 24:7.

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  • 55"

  • 2500 кд/м²

  • Full-HD

Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

Удаленное управление системой через CMND

Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

Технические характеристики

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