Привлекайте аудиторию

Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.