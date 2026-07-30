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Больше не доступен
55BDL3002H/00
55"
2500 кд/м²
Full-HD
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
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