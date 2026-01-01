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Фоторамка

5FF2CMI/00

За каждым снимком - история

Смотрите свои цифровые фотографии в качестве и с цветовой насыщенностью профессиональной печати! Это самый простой способ отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера. Фоторамка Philips 5FF2CMI своим стильным дизайном украсит домашний интерьер.

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За каждым снимком - история

  • 14,2 см (5,6") ЖК-дисплей

  • 14,2 см (5,6") обл. просмотра

Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения

Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

Технические характеристики

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