КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Истинное наслаждение
  • Истинное наслаждение
  • Истинное наслаждение
  • Истинное наслаждение

Больше не доступен

Профессиональные ТВ

65HFL2859T/12

Истинное наслаждение
Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.
Посмотреть все преимущества

для ваших гостей

Истинное наслаждение

  • 65", Studio

  • 4K Ultra HD

  • DVB-T2/T/C HEVC

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      3. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.