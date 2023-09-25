Багатоцільовий світлодіодний прожектор
Светодиодные инспекционные фонари ( 47) Результатов на стр.
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LPL81X1/10
200 лм (Boost) / 100 лм (Eco) Направленный луч 180 лм Соответствие дневному свету (CRI 95) Алюминиевый корпус, с аккумулятором
LUMRC120X1/10
Светодиоды высокого качества 90 лм / точечный луч 10 лм До 10 часов работы от аккумулятора Ударопрочность IK07
LUMRC120B1/10
Светодиоды высокого качества 90 лм / точечный луч 10 лм До 10 часов работы от аккумулятора Ударопрочность IK07
LPL18B1
Высококачественные светодиоды (5 шт.) 85 лм и точечный луч 20 лм До 8 часов в автономном режиме Работа от 3 элементов питания типа AAA
LPL67X1
200 лм (Boost) / 100 лм (Eco) Особый дизайн для использования без рук Направленный луч яркостью 100 лм Время работы от аккумулятора до 4 ч
LPL19B1
Высококачественные светодиоды (6 шт.) 130 лм и фокусированный луч 20 лм 11 ч автономной работы, 3 батареи AAA Водо- и пыленепроницаемость: IP54
LUMX60PENX1/10
200 лм (Boost) / 100 лм (Eco) Направленный луч 120 лм Поворотная магнитная клипса Время работы: 3 ч (Eco: 5,5 ч)
LUMX30PECOX1/10
Основной луч 90 лм Направленный луч 10 лм Время работы: 6,5 ч (в экорежиме: 10 ч) Батареи типа AAA — 3 шт. (в комплекте)
LUMX30PENX1/10
Основной луч 100 лм Направленный луч 50 лм Время работы: 4 ч (в режиме точечного луча: 6 ч)
LPL28RECHX1
Высококачественный светодиод 145 лм и точечный луч 120 лм Прочный алюминиевый корпус Зарядка через USB
RC320B1
Карманный фонарь с аккумулятором 220 люменов/2 Вт Время работы аккумулятора: 3,5 часа
RC420B1
Инспекционный фонарь с аккумулятором 300 лм/3 Вт для основного освещения 100 лм/1 Вт для акцентного освещения Время работы аккумулятора: 3 часа Недавно просмотренные продукты
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