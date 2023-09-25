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    Led inspection lights

    Багатоцільовий світлодіодний прожектор

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    Светодиодные инспекционные фонари (47)

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      Professional Penlight Premium Color+

      Professional Penlight Premium Color+

      LPL81X1/10

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Направленный луч 180 лм
      • Соответствие дневному свету (CRI 95)
      • Алюминиевый корпус, с аккумулятором
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      LUMRC120X1/10

      • Светодиоды высокого качества
      • 90 лм / точечный луч 10 лм
      • До 10 часов работы от аккумулятора
      • Ударопрочность IK07
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      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      EcoPro10 Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      LUMRC120B1/10

      • Светодиоды высокого качества
      • 90 лм / точечный луч 10 лм
      • До 10 часов работы от аккумулятора
      • Ударопрочность IK07
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      Professional LPL18

      Professional LPL18

      LPL18B1

      • Высококачественные светодиоды (5 шт.)
      • 85 лм и точечный луч 20 лм
      • До 8 часов в автономном режиме
      • Работа от 3 элементов питания типа AAA
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      Professional PEN20S

      Professional PEN20S

      LPL67X1

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Особый дизайн для использования без рук
      • Направленный луч яркостью 100 лм
      • Время работы от аккумулятора до 4 ч
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      Professional LPL19

      Professional LPL19

      LPL19B1

      • Высококачественные светодиоды (6 шт.)
      • 130 лм и фокусированный луч 20 лм
      • 11 ч автономной работы, 3 батареи AAA
      • Водо- и пыленепроницаемость: IP54
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      Xperion 6000 Penlight

      Xperion 6000 Penlight

      LUMX60PENX1/10

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Направленный луч 120 лм
      • Поворотная магнитная клипса
      • Время работы: 3 ч (Eco: 5,5 ч)
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      Xperion 3000 Pen eco

      Xperion 3000 Pen eco

      LUMX30PECOX1/10

      • Основной луч 90 лм
      • Направленный луч 10 лм
      • Время работы: 6,5 ч (в экорежиме: 10 ч)
      • Батареи типа AAA — 3 шт. (в комплекте)
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      Xperion 3000 Penlight

      Xperion 3000 Penlight

      LUMX30PENX1/10

      • Основной луч 100 лм
      • Направленный луч 50 лм
      • Время работы: 4 ч (в режиме точечного луча: 6 ч)
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      Professional Penlight Premium Gen2

      Professional Penlight Premium Gen2

      LPL28RECHX1

      • Высококачественный светодиод
      • 145 лм и точечный луч 120 лм
      • Прочный алюминиевый корпус
      • Зарядка через USB
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      EcoPro EcoPro20

      EcoPro EcoPro20

      RC320B1

      • Карманный фонарь с аккумулятором
      • 220 люменов/2 Вт
      • Время работы аккумулятора: 3,5 часа
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      EcoPro EcoPro40

      EcoPro EcoPro40

      RC420B1

      • Инспекционный фонарь с аккумулятором
      • 300 лм/3 Вт для основного освещения
      • 100 лм/1 Вт для акцентного освещения
      • Время работы аккумулятора: 3 часа
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