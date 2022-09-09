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    Светодиодные вспомогательные фонари

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    Еще Светодиодные вспомогательные фонари

      Светодиодные панели

      Куда бы вы ни отправились!

       

      Вам нужен дополнительный источник света для освещения дороги?
      Вы хотите, чтобы обзор оставался максимальным даже в непростых погодных условиях?
      Если вы ответили "Да", мы готовы предложить вам идеальное решение. Светодиодные панели Philips Ultinon Drive гарантируют дополнительную безопасность в любых дорожных ситуациях. Эти стильные световые решения, рассчитанные на самые экстремальные условия эксплуатации, позволяют замечать опасности и препятствия на расстоянии до 520 метров.

      Philips Ultinon Drive 5100, горы и закат

      Что такое светодиодная панель?

       

      Светодиодная панель — это световое решение с режимом точечного луча и режимом прожектора, которое обеспечивает обзор широкой области на большом расстоянии для своевременного реагирования на преграды. Дополнительные светодиодные панели Philips обеспечивают обзор на расстоянии до 520 метров*, подходят для легковых автомобилей и грузовиков, а также разрешены для использования на дорогах общей сети. Благодаря дополнительным габаритным огням, режиму яркого света для бездорожья и функциям размораживания* светодиодные панели Philips гарантируют безопасность и оптимальную видимость дороги даже в плохих погодных условиях.

      Светодиодные панели, продукт

      * Применимо к некоторым типам продукции.

      Больше о наших инновациях

       

      Светодиодные панели Philips нового поколения помогают водителям вовремя замечать препятствия на дороге. В сериях Philips Ultinon Drive 7000, 5100 и 2000 мы предлагаем широкий ассортимент мощных светодиодных панелей, которые одобрены для использования на дорогах, имеют надежную конструкцию и обеспечивают яркое и равномерное освещение. Световые решения линейки Philips Ultinon Drive подходят для установки на легковые и грузовые автомобили, а также могут оснащаться режимом повышенной яркости для бездорожья.

      Соединительные кольца для светодиодных ламп

      Ultinon Drive 5100/7000

       

      Освещают дорогу впереди на 520 метров

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      led canbus

      Ultinon Drive 2000

       

      Освещают дорогу впереди на 390 метров

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      Светодиодные панели Philips для оптимальной видимости на дороге

      Значок "Превосходная видимость"

      Высокая яркость, широкий угол и большая дальность освещения для превосходной видимости


      Световой луч высокого качества освещает дорогу впереди, повышая безопасность вождения как на дорогах, так и на бездорожье.

      Значок "Прочность"

      Сверхнадежное оборудование для сложных условий эксплуатации


      Светодиодные панели Philips изготовлены из высококачественных материалов, а также защищены от влаги, механических воздействий и ржавчины — они будут ярко освещать ваш путь в течение многих лет.

      Значок "Холодный белый свет"

      Стильный белый свет холодного оттенка


      Однородный луч холодного белого света помогает водителю сосредоточиться, вместе с тем обеспечивая заметность автомобиля на дороге.

      Значок "Белый свет для дорог"

      Одобрены для дорог общей сети


      Светодиодные панели Philips полностью соответствуют стандартам ECE R149 и разрешены для использования на дорогах общей сети.

      Смотреть все наши светодиодные панели

      Ultinon Drive 2000

      Ultinon Drive 2000

      Ultinon Drive 5000

      Ultinon Drive 5000

      Ultinon Drive 5100 / 7000

      Ultinon Drive 5100/7000

      Яркость

      До 5300 лм

      До 4000 лм

      До 8000 лм

      Длина луча

      До 390 м

      До 458 м

      До 520 м

      Функция габаритных огней

      -

      Двухцветные

      Уникальные функции

      -

      Режим бездорожья*

      Режим бездорожья*, размораживание*

      Для дорог общей сети

      Герметичный корпус

      IP67

      IP68 и IP69K

      IP68 и IP69K

      Совместимо с системами 12/24 В

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

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