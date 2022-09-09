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Светодиодные панели
Куда бы вы ни отправились!
Вам нужен дополнительный источник света для освещения дороги?
Вы хотите, чтобы обзор оставался максимальным даже в непростых погодных условиях?
Если вы ответили "Да", мы готовы предложить вам идеальное решение. Светодиодные панели Philips Ultinon Drive гарантируют дополнительную безопасность в любых дорожных ситуациях. Эти стильные световые решения, рассчитанные на самые экстремальные условия эксплуатации, позволяют замечать опасности и препятствия на расстоянии до 520 метров.
Вам нужен дополнительный источник света для освещения дороги?
Светодиодная панель — это световое решение с режимом точечного луча и режимом прожектора, которое обеспечивает обзор широкой области на большом расстоянии для своевременного реагирования на преграды. Дополнительные светодиодные панели Philips обеспечивают обзор на расстоянии до 520 метров*, подходят для легковых автомобилей и грузовиков, а также разрешены для использования на дорогах общей сети. Благодаря дополнительным габаритным огням, режиму яркого света для бездорожья и функциям размораживания* светодиодные панели Philips гарантируют безопасность и оптимальную видимость дороги даже в плохих погодных условиях.
Светодиодная панель — это световое решение с режимом точечного луча и режимом прожектора, которое обеспечивает обзор широкой области на большом расстоянии для своевременного реагирования на преграды. Дополнительные светодиодные панели Philips обеспечивают обзор на расстоянии до 520 метров*, подходят для легковых автомобилей и грузовиков, а также разрешены для использования на дорогах общей сети. Благодаря дополнительным габаритным огням, режиму яркого света для бездорожья и функциям размораживания* светодиодные панели Philips гарантируют безопасность и оптимальную видимость дороги даже в плохих погодных условиях.
* Применимо к некоторым типам продукции.
Светодиодные панели Philips нового поколения помогают водителям вовремя замечать препятствия на дороге. В сериях Philips Ultinon Drive 7000, 5100 и 2000 мы предлагаем широкий ассортимент мощных светодиодных панелей, которые одобрены для использования на дорогах, имеют надежную конструкцию и обеспечивают яркое и равномерное освещение. Световые решения линейки Philips Ultinon Drive подходят для установки на легковые и грузовые автомобили, а также могут оснащаться режимом повышенной яркости для бездорожья.
Светодиодные панели Philips нового поколения помогают водителям вовремя замечать препятствия на дороге. В сериях Philips Ultinon Drive 7000, 5100 и 2000 мы предлагаем широкий ассортимент мощных светодиодных панелей, которые одобрены для использования на дорогах, имеют надежную конструкцию и обеспечивают яркое и равномерное освещение. Световые решения линейки Philips Ultinon Drive подходят для установки на легковые и грузовые автомобили, а также могут оснащаться режимом повышенной яркости для бездорожья.
Освещают дорогу впереди на 520 метров
Освещают дорогу впереди на 520 метров
Освещают дорогу впереди на 390 метров
Освещают дорогу впереди на 390 метров
Световой луч высокого качества освещает дорогу впереди, повышая безопасность вождения как на дорогах, так и на бездорожье.
Светодиодные панели Philips изготовлены из высококачественных материалов, а также защищены от влаги, механических воздействий и ржавчины — они будут ярко освещать ваш путь в течение многих лет.
Однородный луч холодного белого света помогает водителю сосредоточиться, вместе с тем обеспечивая заметность автомобиля на дороге.
Светодиодные панели Philips полностью соответствуют стандартам ECE R149 и разрешены для использования на дорогах общей сети.
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Ultinon Drive 2000
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Ultinon Drive 5000
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Ultinon Drive 5100/7000
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Яркость
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До 5300 лм
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До 4000 лм
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До 8000 лм
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Длина луча
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До 390 м
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До 458 м
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До 520 м
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Функция габаритных огней
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Двухцветные
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Уникальные функции
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Режим бездорожья*
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Режим бездорожья*, размораживание*
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Для дорог общей сети
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Герметичный корпус
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IP67
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IP68 и IP69K
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IP68 и IP69K
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Совместимо с системами 12/24 В
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