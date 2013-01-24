Встроенный Chromecast для беспроводной трансляции контента

Эффективные и быстрые видеоконференции с беспроводным подключением к мониторам и телевизорам с любых устройств Apple, Windows и Android™. Встроенный Chromecast позволяет мгновенно транслировать презентации и медиаконтент с мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов в разрешении до 4K. Это экономичное и безопасное решение для офиса, не требующее дополнительного аппаратного обеспечения.