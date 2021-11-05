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Все серии

  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
  • Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

Xenon WhiteVision gen2Ксеноновая лампа для фар головного освещения

85122WHV2S1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту
Автомобильные лампы Philips Xenon WhiteVision второго поколения обладают насыщенным белым светом, который более ярко и равномерно освещает дорогу. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.
Посмотреть все преимущества

Яркий, более белый свет повышает концентрацию внимания водителя

Чистый, яркий белый свет рассеивает темноту

  • Тип лампы: D2S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к свету других светодиодных ламп автомобиля

Лампы головного освещения Philips Xenon WhiteVision второго поколения — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision второго поколения идеально подходят для головного освещения.

Кристально чистый белый свет для повышенной видимости

Благодаря цветовой температуре до 5000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту. Вместо того чтобы постоянно всматриваться вдаль, вы можете наслаждаться безопасной и захватывающей поездкой. С автомобильным освещением Philips вы больше не будете ограничены в возможностях при вождении в темноте.

Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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