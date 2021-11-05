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  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

Xenon X-tremeVision gen2Ксеноновая лампа для фар головного освещения

85122XV2S1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.
Посмотреть все преимущества

Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

  • Тип лампы: D2S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Xenon X-tremeVision второго поколения: превосходные характеристики освещенности

В лампах Xenon X-tremeVision gen2 применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости¹ позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision gen2 улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision используется технология точного изгиба дуги с выравниванием 150–350 мкм. А значит, будет освещен именно нужный участок дороги и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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