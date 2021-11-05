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Тип лампы: D2R
85 В, 35 Вт
Количество ламп: 1 шт.
Лампы головного освещения Philips Xenon WhiteVision второго поколения — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision второго поколения идеально подходят для головного освещения.
Благодаря цветовой температуре до 5000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту. Вместо того чтобы постоянно всматриваться вдаль, вы можете наслаждаться безопасной и захватывающей поездкой. С автомобильным освещением Philips вы больше не будете ограничены в возможностях при вождении в темноте.
Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар