Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

Управляя автомобилем в темноте, крайне необходимо быстро замечать дорожные знаки и разметку на дороге. Лампы Xenon WhiteVision излучают насыщенный белый свет, который равномерно освещает путь. С учетом высокой цветовой температуры обеспечивается превосходная контрастность и свет лучше отражается от различных объектов и дорожных знаков — а вождение становится более комфортным и безопасным. Известно, что многие аварии происходят из-за переутомления водителей, теряющих концентрацию внимания. Более белый свет помогает удерживать концентрацию и не терять бдительности при вождении в темноте.