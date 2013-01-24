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    X-tremeVision

    Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    85126XVC1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      85126XVC1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 50 % лучше: высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость и оптимальную видимость, которую оценят даже самые требовательные водители. Philips Xenon X-tremeVision — лучший выбор для водителей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 50 % лучше: высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость и оптимальную видимость, которую оценят даже самые требовательные водители. Philips Xenon X-tremeVision — лучший выбор для водителей. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 50 % лучше: высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость и оптимальную видимость, которую оценят даже самые требовательные водители. Philips Xenon X-tremeVision — лучший выбор для водителей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      X-tremeVision Ксеноновая лампа для фар головного освещения

      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 50 % лучше: высокомощные ксеноновые лампы обеспечивают максимальную яркость и оптимальную видимость, которую оценят даже самые требовательные водители. Philips Xenon X-tremeVision — лучший выбор для водителей. Узнать обо всех преимуществах

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        X-tremeVision

        X-tremeVision

        Ксеноновая лампа для фар головного освещения

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Видимость до 50 % лучше

        • Тип лампы: D2R
        • В наборе: 1
        • 85 В, 35 Вт
        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

        Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

        Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

        Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID

        Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

        Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

        Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

        3-летняя гарантия

        3-летняя гарантия

        Philips стремится производить высококачественные ксеноновые лампы Xenon HID. Компания Philips предоставляет 3-летнюю гарантию и поддержку для эффективного использования ламп Philips Xenon HID. Лампы Philips Xenon HID, используемые в некоммерческих целях, при неправильной работе вследствие дефекта подлежат гарантийному обслуживанию в течение 3 лет. В этом случае применяются соответствующие Положения и условия.

        Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

        Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

        Улучшенная видимость для безопасного вождения

        Лампа Xenon X-treme Vision помогает улучшить реакцию водителя, так как он заранее видит препятствия и дорожные знаки. Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Благодаря цветовой температуре 4800 К наши лампы помогают создать более безопасную обстановку на дороге и предотвратить несчастные случаи.

        Высокое качество освещения благодаря Xenon X-treme Vision

        Лампы Xenon X-tremeVision оснащены технологией Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Xenon X-treme Vision обеспечивают удлиненный луч света, что позволяет заранее увидеть препятствия и улучшает восприятие дороги боковым зрением. Излучая больше света, Xenon X-treme Vision отвечают высокому качеству оригинальных комплектующих и отличаются высокой производительностью, что оценят даже самые требовательные водители.

        Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости

        Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          EAN3
           8727900364477 
          EAN1
          8727900364460
          Тип упаковки
          C1

        • Электрические характеристики

          напряжение
          85  В
          мощность в ваттах
          35  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          2500 ч.

        • световые характеристики

          цветовая температура
          4700  K
          Люмен
          2800 ±450  лм

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          85126XVC1
          Номер заказа
          36446033

        • Информация об упаковке

          высота
          11,1  см
          Длина
          9,6  см
          ширина
          5,7  см
          Вес брутто одного изделия
          0,094  кг

        • Описание изделия

          Тип
          D2R
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Обозначение
          D2R X-tremeVision
          Соответствие нормам ECE
          ДА
          Модельный ряд
          X-tremeVision
          Технология
          Ксенон
          База
          P32d-3

        • Информация об упакованном продукте

          Количество упаковок
          1
          Минимальный заказ (профессиональное применение)
          2
          Вес брутто одного изделия
          27,5  г
          высота
          9,3  см
          Длина
          5,4  см
          Вес нетто одного изделия
          18,1  г
          ширина
          5,4  см

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          Видимость до 50 % лучше

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