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  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге
  • Безопасность и уверенность на дороге

Xenon VisionКсеноновая лампа для фар головного освещения

85415VIC1

Безопасность и уверенность на дороге
Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены!
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Идеально подходит для замены

Безопасность и уверенность на дороге

  • Тип лампы: D1S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Технические характеристики

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