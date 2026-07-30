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  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

Xenon X-tremeVision gen2Ксеноновая лампа для фар головного освещения

85415XV2C1

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.
Посмотреть все преимущества

Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

  • Тип лампы: D1S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision gen2 улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

Технические характеристики

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