Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.