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  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

Xenon X-tremeVision gen2Ксеноновая лампа для фар головного освещения

85415XV2S1

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным.
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Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

  • Тип лампы: D1S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Xenon X-tremeVision второго поколения: превосходные характеристики освещенности

В лампах Xenon X-tremeVision gen2 применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости¹ позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision gen2 улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision используется технология точного изгиба дуги с выравниванием 150–350 мкм. А значит, будет освещен именно нужный участок дороги и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ По сравнению с минимальным стандартом (кроме модели D2R, которая обеспечивает улучшенную на 20 % видимость)