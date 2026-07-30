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Больше не доступен
9006PRC1
Тип лампы: HB4
В упаковке: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.
Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
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