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Больше не доступен
A3PRO/00
Профессиональные DJ-наушники
Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.
Профессиональные DJ-наушники
Полноразмерные
Уникальные дышащие амбушюры
Полностью складная конструкция
Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.
В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.
Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
Отзывы
90-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com
Сменные кабели можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com