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    Профессиональные DJ-наушники

    A3PRO/00
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    • Профессиональные DJ-наушники Профессиональные DJ-наушники Профессиональные DJ-наушники
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      Профессиональные DJ-наушники

      A3PRO/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Профессиональные DJ-наушники

      Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональные DJ-наушники

      Профессиональные DJ-наушники

      Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональные DJ-наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Профессиональные DJ-наушники

        разработаны совместно с Армином ван Бюреном

        • Профессиональные DJ-наушники
        • Полноразмерные
        • Уникальные дышащие амбушюры
        • Полностью складная конструкция
        50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

        50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений

        Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

        Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

        Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

        Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

        Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

        Съемные амбушюры можно поворачивать, снимать и заменять

        Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

        Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

        Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления

        Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

        Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

        Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

        Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.

        Резьбовой переходник на 6,3 мм позволяет подключаться к любому музыкальному оборудованию

        В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.

        Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения

        Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

        Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве

        Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

        Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума

        Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

        Компактная складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки

        Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

        Уникальные дышащие амбушюры для комфортной посадки

        Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          12—23 000  Гц
          Максимальная входная мощность
          3000 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Искажения
          < 0,5 %
          Сопротивление
          16  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          108  дБ
          Диаметр излучателя
          50  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          одностороннее

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 72871 2
          Глубина
          11  см
          Вес брутто
          0,6745  кг
          высота
          24  см
          Вес нетто
          0,3845  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,29  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,579  кг
          GTIN
          1 69 23410 72871 9
          высота
          27,5  см
          Длина
          24  см
          Вес нетто
          0,769  кг
          Количество потребительских упаковок
          2
          Вес упаковки
          0,81  кг
          ширина
          21,5  см

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            • 90-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com
            • Сменные кабели можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com

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