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Новинка
AC0720/10
Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
Наслаждайтесь чистым и безопасным воздухом дома с быстрым избавлением от аллергенов, бактерий, вирусов, запахов и газовых загрязнителей. Удаляет 99,97 % частиц при минимальном энергопотреблении и уровне шума. Элегантный дизайн, опциональная фоновая подсветка и интеллектуальное управление.
Очищает помещения до 75 м²
Наш самый энергоэффективный очиститель
Срок службы фильтра 3 года
Скорость подачи чистого воздуха (CADR) 180 м³/ч
Фильтр HEPA и активный угольный фильтр
С показателем CADR 180 м³/ч (1) этот очиститель обновляет воздух в помещениях площадью до 75 м² каждый час (2), что делает его идеальным решением для спален, офисов и аналогичных пространств.
Этот очиститель воздуха обеспечивает высокую эффективность очистки, потребляя всего 14 Вт, что помогает вам снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.
3-слойная фильтрация из предварительного фильтра, HEPA NanoProtect и активированного угля улавливает 99,97 % частиц размером до 0,003 микрона (3) — меньше самого маленького известного вируса!
Новинка
Отзывы
(1) CADR протестирован сертифицированной сторонней лабораторией в соответствии с GB/T18801-2022.
(2) Площадь помещения рассчитана при 1 ACH в соответствии с GB/T18801-2022.
(3) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано по DIN71460 с аэрозолем NaCl 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.
(4) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано с аллергенами домашних пылевых клещей, пыльцы березы и кошек согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI.
(5) Тест снижения микробов внешней лабораторией с вирусом гриппа (H1N1) в испытательной камере 30 м³ в турборежиме в течение 1,5 ч.
(6) Протестировано по GB21551.3-2010 с S. Albus, камера 30 м³, 1,5 ч, турборежим, сторонняя лаборатория.
(7) Тест внешней лаборатории GMT по GB/T 18801-2022 с TVOC, толуолом и NO2.
(8) Рассчитанное среднее значение. Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и использования.
(9) Звуковое давление, IEC 60704, на расстоянии 1,5 м.