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  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.
  • Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.

Новинка

PureProtect Lite серии 700Очиститель воздуха

AC0720/10

Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.

Наслаждайтесь чистым и безопасным воздухом дома с быстрым избавлением от аллергенов, бактерий, вирусов, запахов и газовых загрязнителей. Удаляет 99,97 % частиц при минимальном энергопотреблении и уровне шума. Элегантный дизайн, опциональная фоновая подсветка и интеллектуальное управление.

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Эффективно задерживает аллергены и загрязнители

Наш самый энергоэффективный компактный очиститель.

  • Очищает помещения до 75 м²

  • Наш самый энергоэффективный очиститель

  • Срок службы фильтра 3 года

  • Скорость подачи чистого воздуха (CADR) 180 м³/ч

  • Фильтр HEPA и активный угольный фильтр

Очищает помещения площадью до 75 м²

Очищает помещения площадью до 75 м²

С показателем CADR 180 м³/ч (1) этот очиститель обновляет воздух в помещениях площадью до 75 м² каждый час (2), что делает его идеальным решением для спален, офисов и аналогичных пространств.

Наш самый энергоэффективный компактный очиститель

Наш самый энергоэффективный компактный очиститель

Этот очиститель воздуха обеспечивает высокую эффективность очистки, потребляя всего 14 Вт, что помогает вам снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.

3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

3-слойная фильтрация из предварительного фильтра, HEPA NanoProtect и активированного угля улавливает 99,97 % частиц размером до 0,003 микрона (3) — меньше самого маленького известного вируса!

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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      Примечания

      1. (1) CADR протестирован сертифицированной сторонней лабораторией в соответствии с GB/T18801-2022.

      2. (2) Площадь помещения рассчитана при 1 ACH в соответствии с GB/T18801-2022.

      3. (3) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано по DIN71460 с аэрозолем NaCl 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.

      4. (4) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано с аллергенами домашних пылевых клещей, пыльцы березы и кошек согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI.

      5. (5) Тест снижения микробов внешней лабораторией с вирусом гриппа (H1N1) в испытательной камере 30 м³ в турборежиме в течение 1,5 ч.

      6. (6) Протестировано по GB21551.3-2010 с S. Albus, камера 30 м³, 1,5 ч, турборежим, сторонняя лаборатория.

      7. (7) Тест внешней лаборатории GMT по GB/T 18801-2022 с TVOC, толуолом и NO2.

      8. (8) Рассчитанное среднее значение. Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и использования.

      9. (9) Звуковое давление, IEC 60704, на расстоянии 1,5 м.