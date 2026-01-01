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Все серии

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

Новинка

PureProtect Lite серии 700Фильтр HEPA NanoProtect

FY0700/30

Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 700

Оригинальные сменные фильтры для вашего очистителя воздуха: 3-слойный фильтр HEPA NanoProtect, активированный уголь и предварительный фильтр для защиты от загрязнений, пыльцы, пыли, шерсти животных и вирусов.

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Совместимые продукты
PureProtect Lite серии 700

PureProtect Lite серии 700
Очиститель воздуха

AC0720/10

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 700

  • Совместим с серией 700

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 3 года

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместим с Philips PureProtect Lite серии 700

Совместим с Philips PureProtect Lite серии 700

Сменный фильтр для очистителей воздуха Philips PureProtect Lite серии 700: AC0710, AC0720, AC0721. Модель вашего очистителя воздуха указана на задней панели устройства.

Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Оригинальные фильтры обеспечивают оптимальную работу в течение 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.

Экологичный дизайн с упаковкой на 32 % меньше

Экологичный дизайн с упаковкой на 32 % меньше

Наша складная конструкция фильтра экономит упаковку и использует на 22 % меньше пластика, снижая наш углеродный след (3).

Технические характеристики

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Примечания

  1. (1) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано по стандарту DIN71460 с аэрозолем NaCl 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.

  2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

  3. (3) По сравнению с нескладной упаковкой FY0700.