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Новинка
FY0700/30
Оригинальные фильтры для очистителя воздуха PureProtect 700
Оригинальные сменные фильтры для вашего очистителя воздуха: 3-слойный фильтр HEPA NanoProtect, активированный уголь и предварительный фильтр для защиты от загрязнений, пыльцы, пыли, шерсти животных и вирусов.
Совместим с серией 700
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 3 года
Оригинальный фильтр Philips
Сменный фильтр для очистителей воздуха Philips PureProtect Lite серии 700: AC0710, AC0720, AC0721. Модель вашего очистителя воздуха указана на задней панели устройства.
Оригинальные фильтры обеспечивают оптимальную работу в течение 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.
Наша складная конструкция фильтра экономит упаковку и использует на 22 % меньше пластика, снижая наш углеродный след (3).
Отзывы
(1) Из воздуха, проходящего через фильтр, протестировано по стандарту DIN71460 с аэрозолем NaCl 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
(3) По сравнению с нескладной упаковкой FY0700.