PureProtect Lite серии 700

Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Оригинальные фильтры обеспечивают оптимальную работу в течение 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.