Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Очищает помещения площадью до 48 м²
Показатель CADR 190 м³/ч
Фильтр HEPA
Мощная циркуляция воздуха обеспечивает эффективную очистку помещений площадью до 48 м² без застаивания воздуха в углах. Это повышает показатель CADR (эффективность очистки воздуха) до 190 м³/ч. Воздух в комнате 20 м² станет чистым всего за 16 минут (1).
2-слойная фильтрация с NanoProtect HEPA и фильтром предварительной очистки задерживает 99,5 % мельчайших частиц размером до 0,003 мкм (3), защищая вас от частиц PM2.5, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных и других загрязняющих веществ. Сертифицировано Европейским центром исследований проблем аллергии.
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на защиту от коронавируса (4).
4.5
из 5
19
Отзывы
82%
рекомендуют этот продукт
Semen007
16/01/2021
Україна
Хорошая фильтрация, лёгкий в управлении
Подбирали очиститель воздуха в детскую, остановились на этой модели. Пользуемся прибором только пару недель, но уже успели оценить все его достоинства. Качество воздуха значительно улучшилось, дышать стало намного легче. У очистителя стоит хороший многоуровневый фильтр. Есть автоматический режим, который реагирует на изменения качества воздуха, так же есть ночной режим. Работает тихо, дизайн достаточно аккуратный и компактный. Работой прибора очень довольны!
Плюсы
Хорошо очищает воздух, лёгкий в управлении
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 800 AC0820/10 Компактный очиститель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 800 AC0820/10 Компактный очиститель воздуха
Деніс
16/01/2021
Україна
Компактный и эффективный
Задумался об чистом воздухе в доме. Полазив в интернете наткнулся на этот агрегат и решил приобрести. Компактный, отлично очищает. Есть индикация качества воздуха. При ночном режиме индикации невидна. Рекомендую.
Минусы
пока нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 800 AC0820/10 Компактный очиститель воздуха
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 800 AC0820/10 Компактный очиститель воздуха
Innwi
27/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир
Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
(1) Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (190 м³/ч) разделить на размер помещения 48 м² (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
(2)Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1). Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
(3) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(4) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
(5) Рекомендованный срок службы прибора основан на теоретическом расчете среднегодового объема вредных аэрозольных частиц вне помещений и ежедневного использования очистителя воздуха в течение 16 часов в автоматическом режиме.
(6) Испытано независимой лабораторией с фильтрующим материалом при скорости потока воздуха 5,33 см/с. /На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха; тестирование в соответствии с требованиями стандарта JISB 9908-2011.
(7) Рассчитанное среднее значение звукового давления на расстоянии 1,5 метров от устройства основано на измерениях в соответствии с требованиями стандарта IEC 60704. Уровень звукового давления зависит от планировки комнаты, отделки и местоположения устройства и слушателя.
(8)По сравнению с предыдущим поколением FY0194; эффективность фильтрации частиц 99,97 % против 99,5 %