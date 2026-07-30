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AC1715/10
Очищает помещения площадью 36 м² Gb/t -78 м² NRCC
Коэффициент подачи чистого воздуха (CADR) — 300 м³/ч
Фильтр NanoProtect HEPA
Совместим с приложением CleanHome+
Технология VitaShield улавливает аэрозольные частицы и даже частицы размером меньше самого маленького известного коронавируса (6). Ничто не проскользнет мимо VitaShield — она нейтрализует вирусы и задерживает их внутри. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (2). Также протестировано на улавливание коронавируса (7).
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих испытаний перед тем, как покинуть территорию нашей фабрики, а также проходят сертификацию в Европейском центре исследований аллергии. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу (24/7).
В ночном режиме очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать. Подсветку индекса качества воздуха и пользовательского интерфейса можно затемнить или выключить, чтобы они не мешали во время сна.
Отзывы
(1) Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: объем помещения (48 м³) разделить на показатель CADR (300 м³/ч) (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
(2)Тестирование проведено Airmid Health Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ был вирус гриппа рода А (H1N1), очистка проводилась в турбо-режиме в течение 10–20 минут. Сам по себе очиститель воздуха не обеспечивает защиту от COVID-19, но он может использоваться в рамках плана по безопасности (Агентство по охране окружающей среды США).
(3) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
(4) Анализ воздуха, проходящего через фильтр, на наличие частиц березовой пыльцы с использованием фильтрующего материала согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI
(5)Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
(6)На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl. Частицы коронавируса размером прибл. 0,08–0,22 мкм (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, стр. 435–461).
(7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы человеческого коронавируса (HCoV-229E), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.
(8) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
(9) Alexa и Google Home поддерживаются не во всех регионах.
(10)На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия
(11)Экономия на основании заявленного срока службы фильтра и цены на веб-сайтах брендов или розничных операторов; Нидерланды, 21 июня 2022 года.