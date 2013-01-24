Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах
Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.
При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.
Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.
Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD
Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков
Автомобильный видеорегистратор Philips изготовлен из высококачественных компонентов, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и экстремальным температурным условиям.
Автомобильный видеорегистратор Philips отвечает требованиям международной сертификации и прошел тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам, таким как сигнал GPS или мобильного телефона.
Описание изделия
Информация об упаковке
Аксессуары в комплекте
Вес и габариты
Особенности изделия
Логистические данные