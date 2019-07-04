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Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные.
Full HD 1080p
Автоматическое обнаружение столкновения
Индекс и показатель уровня утомляемости
Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.
При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.
Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
dufi
04/07/2019
Україна
Дизайн
Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор