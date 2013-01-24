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ADR610

Автомобильный видеорегистратор

ADR61BLX1
  • Ваш личный ангел-хранитель на дороге Ваш личный ангел-хранитель на дороге Ваш личный ангел-хранитель на дороге
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    ADR610 Автомобильный видеорегистратор

    ADR61BLX1

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ADR610 Автомобильный видеорегистратор

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ADR610 Автомобильный видеорегистратор

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные. Узнать обо всех преимуществах

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      с функцией обнаружения столкновений и показателем уровня утомляемости

      • Full HD 1080p
      • Автоматическое обнаружение столкновения
      • Индекс и показатель уровня утомляемости
      Автоматическая запись сразу после включения зажигания

      Автоматическая запись сразу после включения зажигания

      Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

      Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

      Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

      При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

      Индекс и показатель уровня утомляемости

      Индекс и показатель уровня утомляемости

      Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

      Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

      Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

      Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

      Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

      Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

      Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

      Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации

      Автомобильный видеорегистратор Philips изготовлен из высококачественных компонентов, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и экстремальным температурным условиям.

      Сертификация CCC/CE/FCC для безопасной установки и эксплуатации

      Автомобильный видеорегистратор Philips отвечает требованиям международной сертификации и прошел тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам, таким как сигнал GPS или мобильного телефона.

      Технические характеристики

      • Описание изделия

        Обозначение
        ADR610
        Технология
        Видеорегистратор
        Языки
        Английский, китайский, японский
        Интерфейс
        Mini USB 2.0, HDMI, динамик
        Использовать при температуре
        от 0 до 65  °C
        Температура хранения
        от - 20 до 70  °C
        Формат файлов
        Сжатие видеоданных .MOV, H.264
        Фиксированный объектив
        Широкоугольный, FOV 100° (по диагонали)
        Внутренняя память
        64 МБ, SPI Flash
        Запоминающее устройство с произвольной выборкой
        64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM
        Время записи
        200 мин при 16 ГБ (для Full HD)
        Дисплей
        2", ЖК-дисплей
        G-датчик
        Да
        Автоматическая настройка экспозиции
        Да
        Авторегулировка баланса белого
        Да
        Улучшенная видимость в ночное время суток
        нет
        Автоотключение ЖК-дисплея
        Да
        Непрерывная циклическая запись
        Да
        Автоматическая запись
        Да
        Диапазон диафрагмы
        F/2.0
        Обнаружение столкновений
        Да
        Автоматическое наложение даты и времени
        Да
        Датчик изображения
        3,1 МП, CMOS
        Видеоразрешение
        Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с
        Резервное копирование файла
        Да
        Запись медиаконтента (внешняя память)
        Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)

      • Информация об упаковке

        EAN1
        6947939174027
        EAN3
        6947939174034

      • Аксессуары в комплекте

        Аксессуары
        Кабель 12 В, кронштейн
        Длина кабеля питания
        4  м
        Питание
        Автомобильный адаптер 12 В

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        72,8 x 53,3 x 31,34  миллиметра
        Вес продукта
        60  г
        Вес упаковки (включая устройство)
        280  г

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Ваш помощник на дороге
        Характеристики изделия
        с функцией оповещения об усталости

      • Логистические данные

        EAN (Китай)
        6947939172382
        Код изделия (Китай)
        17238230
        Количество в упаковке
        1
        Справочные данные
        ADR61BLX1

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