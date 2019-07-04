КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

ADR610Автомобильный видеорегистратор

ADR61BLX1

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Ваш личный ангел-хранитель на дороге

Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные.

Посмотреть все преимущества

с функцией обнаружения столкновений и показателем уровня утомляемости

Ваш личный ангел-хранитель на дороге

  • Full HD 1080p

  • Автоматическое обнаружение столкновения

  • Индекс и показатель уровня утомляемости

Автоматическая запись сразу после включения зажигания

Автоматическая запись сразу после включения зажигания

Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

Индекс и показатель уровня утомляемости

Индекс и показатель уровня утомляемости

Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дизайн

Користуюсь виробом три роки. Компактність, дизайн, функції цілком задовольняють мене. Але...Інколи виникає збій при старті авто. Також виникають час від часу проблеми з регістрацією на картку пам'яті. Незрозуміло працює втома водія.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ADR610 ADR61BLX1 Автомобільний відеореєстратор

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения