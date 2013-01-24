Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах
Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.
При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.
Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.
Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD
Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков
Функция резервной записи от Philips — это удобно расположенные кнопки, с помощью которых вы при необходимости сможете быстро запечатлеть и сохранить данные о дорожной обстановке. Одна кнопка расположена на самом устройстве, вторая — на адаптере прикуривателя автомобиля.
Высокая детализация изображения как в дневное, так и в ночное время суток благодаря улучшенному режиму ночного видения.
Благодаря богатому опыту разработки автомобильных технологий компания Philips создает эффективные и надежные встроенные решения высокого качества. Устойчивость к воздействию вибраций и высоких температур (сертификация CE/FCC) для безопасной установки, а также удобные регулируемые решения для прочного крепления устройств.
Широкоугольный объектив 156° охватывает больший диапазон
Описание изделия
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Аксессуары в комплекте
Вес и габариты
Особенности изделия
Логистические данные