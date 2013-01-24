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ADR810

Автомобильный видеорегистратор

ADR81BLX1
  • Ваш личный ангел-хранитель на дороге Ваш личный ангел-хранитель на дороге Ваш личный ангел-хранитель на дороге
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    ADR810 Автомобильный видеорегистратор

    ADR81BLX1

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ADR810 Автомобильный видеорегистратор

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ADR810 Автомобильный видеорегистратор

    Ваш личный ангел-хранитель на дороге

    Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш личный ангел-хранитель на дороге

      с системой обнаружения столкновений и функцией срочной записи данных

      • Full HD 1080p
      • Автоматическое обнаружение столкновения
      • Индекс и показатель уровня утомляемости
      • Резервная запись данных
      Автоматическая запись сразу после включения зажигания

      Автоматическая запись сразу после включения зажигания

      Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

      Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

      Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

      При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

      Индекс и показатель уровня утомляемости

      Индекс и показатель уровня утомляемости

      Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

      Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

      Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

      Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

      Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

      Моментальное воспроизведение для получения достоверных данных

      Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

      Резервная запись данных для сохранения важной информации

      Резервная запись данных для сохранения важной информации

      Функция резервной записи от Philips — это удобно расположенные кнопки, с помощью которых вы при необходимости сможете быстро запечатлеть и сохранить данные о дорожной обстановке. Одна кнопка расположена на самом устройстве, вторая — на адаптере прикуривателя автомобиля.

      Качественное изображение в режиме ночного видения

      Качественное изображение в режиме ночного видения

      Высокая детализация изображения как в дневное, так и в ночное время суток благодаря улучшенному режиму ночного видения.

      Качество оригинальных комплектующих

      Качество оригинальных комплектующих

      Благодаря богатому опыту разработки автомобильных технологий компания Philips создает эффективные и надежные встроенные решения высокого качества. Устойчивость к воздействию вибраций и высоких температур (сертификация CE/FCC) для безопасной установки, а также удобные регулируемые решения для прочного крепления устройств.

      Широкоугольный объектив 156°

      Широкоугольный объектив 156°

      Широкоугольный объектив 156° охватывает больший диапазон

      Технические характеристики

      • Описание изделия

        Обозначение
        ADR810
        Технология
        Видеорегистратор
        Языки
        Английский, китайский, японский
        Интерфейс
        Mini USB 2.0, HDMI, динамик
        Использовать при температуре
        от - 10 до 65  °C
        Температура хранения
        от - 20 до 70  °C
        Формат файлов
        Сжатие видеоданных .MOV, H.264
        Фиксированный объектив
        Широкоугольный объектив 156°
        Внутренняя память
        64 МБ, SPI Flash
        Запоминающее устройство с произвольной выборкой
        64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM
        Время записи
        160 мин при 16 ГБ (для Full HD)
        Дисплей
        2,7", ЖК-дисплей
        G-датчик
        Да
        Автоматическая настройка экспозиции
        Да
        Авторегулировка баланса белого
        Да
        Улучшенная видимость в ночное время суток
        Да
        Автоотключение ЖК-дисплея
        Да
        Непрерывная циклическая запись
        Да
        Автоматическая запись
        Да
        Диапазон диафрагмы
        F/2.0
        Обнаружение столкновений
        Да
        Автоматическое наложение даты и времени
        Да
        Датчик изображения
        2,1 МП, CMOS
        Видеоразрешение
        Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с
        Резервное копирование файла
        Да
        Запись медиаконтента (внешняя память)
        Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)

      • Информация об упаковке

        EAN1
        6947939173983
        EAN3
        6947939173990

      • Аксессуары в комплекте

        Аксессуары
        Кабель 12 В, кронштейн
        Длина кабеля питания
        4  м
        Питание
        Автомобильный адаптер 12 В

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        106,7 x 50,0 x 32,5  миллиметра
        Вес продукта
        83  г
        Вес упаковки (включая устройство)
        370  г

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Ваш помощник на дороге
        Характеристики изделия
        с функцией резервной записи данных

      • Логистические данные

        EAN (Китай)
        6947939172160
        Код изделия (Китай)
        17216030
        Количество в упаковке
        1
        Справочные данные
        ADR81BLX1

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