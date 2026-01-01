КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография упаковки

Больше не доступен

ADR810Автомобильный видеорегистратор

ADR81BLX1

Ваш личный ангел-хранитель на дороге

Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости.

Посмотреть все преимущества

с системой обнаружения столкновений и функцией срочной записи данных

Ваш личный ангел-хранитель на дороге

  • Full HD 1080p

  • Автоматическое обнаружение столкновения

  • Индекс и показатель уровня утомляемости

  • Резервная запись данных

Автоматическая запись сразу после включения зажигания

Автоматическая запись сразу после включения зажигания

Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись

При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

Индекс и показатель уровня утомляемости

Индекс и показатель уровня утомляемости

Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения