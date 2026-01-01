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Больше не доступен
ADR81BLX1
Ваш личный ангел-хранитель на дороге
Чувствуйте себя увереннее на дороге благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Уникальные функции для вашей безопасности: обнаружение столкновений, срочная запись данных и предупреждения об усталости.
Full HD 1080p
Автоматическое обнаружение столкновения
Индекс и показатель уровня утомляемости
Резервная запись данных
Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.
При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.
Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.
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