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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Итого:
recurring payment
Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.
Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.
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