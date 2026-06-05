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  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего
  • Глажение в стиле будущего

Решения для глажения "Все в одном""Все в одном" серии 8500

AIS8540/80

4.4
| (47) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Глажение в стиле будущего
Устройство Philips "Все в одном" серии 8500 — это инновационное решение, которое поможет вам выглядеть стильными. Сочетание парогенератора и утюга обеспечит удобство в использовании и высокую эффективность. Универсальное решение для разглаживания складок.
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Универсальность, производительность и удобство**

Глажение в стиле будущего

  • Доска с регулировкой угла

  • Технология двойного нагрева

  • Технология OptimalTEMP

  • Эргономичная головка Iron+

Встроенная наклонная гладильная доска для максимального удобства

Встроенная наклонная гладильная доска для максимального удобства

Встроенная доска с регулировкой угла поддерживает любое положение для удобного и комфортного глажения. Гладьте изделия из грубых тканей горизонтально, а более деликатные ткани — вертикально либо в любом удобном для вас положении.

Технология двойного нагрева и выше эффективность, чем у парового утюга**

Технология двойного нагрева и выше эффективность, чем у парового утюга**

Технология двойного нагрева обеспечивает мощную проникающую струю пара для более быстрого разглаживания складок, чем с помощью обычного парового утюга**, что поможет вам быстро приводить вещи в оптимальное состояние.

Эргономичная головка Iron+ для комфортного глажения

Эргономичная головка Iron+ для комфортного глажения

Эргономичный утюг с головкой Iron+*** весит вдвое меньше обычного парового утюга и позволяет с комфортом разглаживать любые предметы одежды.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.4

из 5

47

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

3

05/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

15/09/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функціі

Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

03/02/2025

Україна

Україна

Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

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      Примечания

      1. протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans, а также пылевых клещах на хлопке; время отпаривания — 10 секунд

      2. по сравнению с паровыми утюгами Philips

      3. по сравнению с паровыми утюгами, согласно данным потребительского опроса, исследование в октябре 2022 года