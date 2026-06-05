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Доска с регулировкой угла
Технология двойного нагрева
Технология OptimalTEMP
Эргономичная головка Iron+
Встроенная доска с регулировкой угла поддерживает любое положение для удобного и комфортного глажения. Гладьте изделия из грубых тканей горизонтально, а более деликатные ткани — вертикально либо в любом удобном для вас положении.
Технология двойного нагрева обеспечивает мощную проникающую струю пара для более быстрого разглаживания складок, чем с помощью обычного парового утюга**, что поможет вам быстро приводить вещи в оптимальное состояние.
Эргономичный утюг с головкой Iron+*** весит вдвое меньше обычного парового утюга и позволяет с комфортом разглаживать любые предметы одежды.
4.4
из 5
47
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Scorpion7797
15/09/2025
Україна
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функціі
Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
sov.
03/02/2025
Україна
Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans, а также пылевых клещах на хлопке; время отпаривания — 10 секунд
по сравнению с паровыми утюгами Philips
по сравнению с паровыми утюгами, согласно данным потребительского опроса, исследование в октябре 2022 года