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GoZero

Картридж фильтра

AWP287/37
Общая оценка / 5
  • Чистая вода для занятий спортом! Чистая вода для занятий спортом! Чистая вода для занятий спортом!
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    GoZero Картридж фильтра

    AWP287/37
    Общая оценка / 5

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!

    GoZero Картридж фильтра

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!

    GoZero Картридж фильтра

    Чистая вода для занятий спортом!

    Фильтр GoZero Fitness задерживает до 99 % хлора и улучшает вкус водопроводной воды, сохраняя полноценный поток!

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      Чистая вода для занятий спортом!

      Утоляйте жажду чистой и вкусной водой

      Утоляйте жажду и пополняйте запас сил чистой и вкусной водой

      Созданный из инновационного углеволокна, фильтр Fitness задерживает до 99 %* хлора и других портящих запах веществ, не нарушая поток воды. Просто наполните бутылку, нажмите на нее и пейте!

      Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

      Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество фильтров
        3 шт. в упаковке
        Срок службы фильтра
        1 месяц
        Ресурс фильтра
        200 л

      • Условия подачи воды

        Фильтр Fitness AWP286/AWP287
        • Водопроводная вода
        • 5–38 градусов Цельсия

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          • * Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.

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