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Беспроводная радионяня In.Sight HD

B120/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом Всегда быть рядом с малышом
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    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    B120/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Всегда быть рядом с малышом

    Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    Всегда быть рядом с малышом

    Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах

    Всегда быть рядом с малышом

    Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводная радионяня In.Sight HD

    Всегда быть рядом с малышом

    Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная радионяня In.Sight HD

      Беспроводная радионяня In.Sight HD

      Итого:

      Всегда быть рядом с малышом

      Присматривайте за своим малышом с экрана iPhone/iPad, где бы вы ни были

      • Удобный просмотр, где бы вы ни были
      • Прослушивание и разговор
      • Функция Ночное видение
      • Для iPhone, iPad
      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи

      Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      Видео стандарта HD для кристально четкого изображения

      С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.

      Разговоривайте с малышом по iPhone/iPad

      Разговоривайте с малышом по iPhone/iPad

      С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.

      Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

      Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

      Благодаря режиму ночного виденья вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.

      Наблюдайте за вашим малышом на экране iPhone по сети Wi-Fi/3G/4G LTE

      Наблюдайте за вашим малышом на экране iPhone по сети Wi-Fi/3G/4G LTE

      Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за малышом с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились. Загрузив бесплатное приложение Apple App и настроив беспроводную радионяню In.Sight, вы получаете доступ к потоковому видео с вашего iPhone или iPad по сети 4G LTE, 3G или Wi-Fi в любом месте. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.

      Вы можете постоянно слышать своего малыша, даже если телефон заблокирован

      Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда iPhone или iPad заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.

      Простая настройка радионяни Wi-Fi с помощью кода QR

      Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

      Общий доступ к камере для других членов семьи

      Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или даже с няней. Приложение позволяет двум пользователям получить общий доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени. Кроме того, можно перейти на расширенный тариф приложения и предоставлять доступ к монитору еще 10 пользователям.

      Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

      Невозможно предугадать, когда с малышом может что-то случиться. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone или iPad автоматически отправляются уведомления.

      Измерение температуры и влажности в режиме реального времени

      Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью iPhone или iPad. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.

      Монитор и кабели питания не содержат ПВХ/бромсодержащий антипирен

      Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.

      Благодаря поддержке Wi-Fi радионяню можно разместить в любом месте в доме

      Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив монитор в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились.

      • Объектив и датчик

        Датчик
        Видеодатчик 720p HD
        Апертура
        F 2,8
        Цифровой зум
        2-кратный цифровой
        Режим фокусировки
        Фиксированный
        Датчик освещения Ambient
        Да, дневной/ночной режим
        Ночной режим
        Инфракрасное излучение
        ИК-управление
        С помощью приложения
        Диапазон ИК
        4 метра

      • Качество видео

        Потоковое HD/VGA/QVGA
        Да
        Разрешение
        HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек
        Форматы
        Сжатие видеоданных H.264
        Баланс белого
        Автоматический баланс белого
        Экспозиция
        Автоустановка экспозиции

      • Особенности

        Wi-Fi
        802.11 a/ b/ n
        Обнаружение движения
        Да
        Обнаружение шума
        Да
        Регулировка и выбор точки обзора
        Да
        LED-индикатор
        Да
        Кнопка перезагрузки
        Да
        Резьбовые отверстия
        Да, 1
        Измерение температуры
        -10 — 50 °C
        Измерение влажности
        20 — 90 %

      • ПО

        Установка
        С помощью приложения
        Автоматическое обновление приложения
        Да
        Поддержка веб-браузера
        Да
        Поддерживаемая операционная система
        iOS4.3 или выше
        Совместима с iPad
        • iPad 2
        • New iPad
        • iPad с дисплеем Retina
        • iPad mini
        Совместимость с iPhone
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        Совместимость с iPod
        iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии

      • Аксессуары в комплекте

        Дополнительное настенное крепление
        Да
        Адаптер питания USB
        Да
        Кабель USB
        Да, 2,5 м
        Винты/настенные анкеры
        1
        Краткое руководство
        Да

      • Вход и выход

        Аудио
        • Двухполосная
        • Обратная связь для родителей
        Микрофон
        • Высокочувствительный
        • Моно
        Встроенный динамик
        Да
        USB
        Порт mini-USB

      • Минимальные требования

        Windows
        • Windows 7
        • Internet Explorer 9.0
        • Chrome 20.0
        • Firefox
        MAC
        • MACINTOSH 10.6
        • Safari 5.1.7
        • Chome 21.0
        • Firefox

      • Размеры

        Высота упаковки
        160  мм
        Ширина упаковки
        158  мм
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота продукта
        104  мм
        Ширина продукта
        66,2  мм
        Глубина продукта
        66,2  мм

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          • Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
          • Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.

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