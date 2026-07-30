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Больше не доступен
BDL3215E/00
81 см (32")
мультимедийный
HD Ready
Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.
Этот монитор имеет собственную функцию увеличения, которая позволяет простое применение функции видеостены, без использования дорогого дополнительного оборудования. Возможность создания Vidiwall из 25 дисплеев с 5 дисплеями по горизонтали и вертикали.
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал позволяет достичь пониженного мерцания и сделать изображение более контрастным. Технология HDMI осуществляет интеллектуальное взаимодействие с источником сигнала, используя при этом наибольшее выходное разрешение. Вход HDMI является полностью обратно совместимым с источниками сигнала в формате DVI и кроме того содержит цифровой звук. HDMI использует технологию защиты от копирования HDCP.
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